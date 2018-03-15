Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь окончено расследование уголовного дела по ч.1 ст.317-1 УК Республики Беларусь (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) в отношении жителя города Бреста, 1992 года рождения.



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Рассматриваемые события произошли примерно в 11 часов 20 января 2018 года на одной из центральных улиц города Бреста.

Гражданин Б. был остановлен сотрудником ГАИ и сразу же признался, что он лишен права управления транспортными средствами в ноябре 2017 года. В ходе разбирательства и общения сотрудника ГАИ с водителем Б. от последнего исходил запах алкоголя и водителю предложено пройти освидетельствование, однако водитель под предлогом необходимости закрыть на ключ свой автомобиль, вышел из служебного автомобиля и убежал от сотрудника ГАИ.

Водитель в ходе расследования уголовного дела указывал, что убежал от сотрудника ГАИ, так как спешил на поезд в город Минск, где у него было намечено рабочее совещание и подведение итогов работы за 2107 год и не явиться он туда не мог, ведь его бы уволили. Даже после предъявления видеозаписей обстоятельств совершения водителем указанного преступления, гражданин Б. продолжал настаивать на своей невиновности, а запах из полости его рта объяснял тем, что в тот день принимал корвалол. В ходе следствия были допрошены сотрудники учреждений здравоохранения, сотрудники ГАИ, а также истребована информация по выдвигаемым версиям водителя.

Как оказалось, водителя Б. в Минск для сдачи отчётов никто не вызывал, и из-за его неявки его бы никто не уволил. Корвалол действительно был прописан водителю, однако в лечебных целях, и выпитая им доза не могла повлиять на результаты освидетельствования. В данном же случае водитель отказался от прохождения проверки (освидетельствования) скрывшись от сотрудника ГАИ.

Благодаря наступательности действий следователя после проведенного ряда следственных действий, очных ставок, проверки показаний на месте, просмотра видеозаписи зафиксировавших действия водителя и предъявления неопровержимых доказательств, в течении 7 дней водителю предъявлено обвинение и уголовное дело направлено прокурору для направления в суд.

Свою вину водитель Б. при предъявлении обвинения признал полностью и раскаялся в содеянном.

Транспортное средство стоимостью около 8 000 рублей, которым управлял гражданин Б. изъято и помещено на штрафную стоянку и в будущем судом будет рассмотрен вопрос об обращении его в доход государства.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.

Брестский МОСК напоминает, что статья 317-1 УК Республики Беларусь предусматривает наказание за совершение определенных действий, а именно: 1) управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 2) передача управления транспортным средством такому лицу (лицу находящемуся в состоянии алкогольного опьянения), №) отказ от прохождения проверки (освидетельствования).

В том случае, если лицо в течение года дважды совершает указанные деяния, то его действия квалифицируются по указанной статье. Максимальное наказание, предусмотренное ч.1 ст.317-1 УК Республики Беларусь - до 2-х лет лишения свободы, по ч.2 – до 3-х лет лишения свободы.

Кроме этого хотелось бы отметить, что кроме основного наказания по указанной статье предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в данном случае это лишение права управления всеми видами транспортных средств сроком минимум на три года.