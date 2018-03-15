г.Иваново: сотрудники Госавтоинспекции проверили Правила перевозки детей-пассажиров

15 марта 2018 года в рамках республиканской акции "Безопасность детей - приоритет для взрослых!" сотрудники УГАИ УВД Брестского облисполкома совместно с сотрудниками ОГАИ Ивановского РОВД на центральных улицах города Иваново проверили правила перевозки детей-пассажиров в салоне транспортных средств.



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Очень приятно, что родители-водители все чаще задумываются о безопасности своих чад и почти все дети, попавшие в поле зрения сотрудников, в салоне автомобиля находились в детском удерживающем кресле или бустере. Но все же, в отношении 2 водителей, нарушивших Правила перевозки детей были составлены административные материалы. В салоне автомобилей нарушителей находилось по три ребенка, один из которых перевозился с нарушением ПДД.

Как пояснили водители, своих детей они перевозят по Правилам, а вот не пристегнутых ребятишек их попросили подвезти на спортивные секции их родители, отсюда и нарушение.

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения водитель должен быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности в механическом транспортном средстве, оборудованным такими ремнями, а при движении на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. Это требование касается не только водителя и пассажира на переднем сиденье, но и пассажиров перевозимых на заднем сиденье автомобиля.



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В настоящее время практически все автомобили оснащены ремнями безопасности – эффективным средством защиты водителя и пассажиров. Ремень безопасности при ДТП предохраняет их от удара о приборный щиток или от опасности быть выброшенным через дверцу или ветровое стекло. Как показывают исследования, использование детских удерживающих устройств может уменьшить на 70-90 процентов риск получения ребенком травм или смертельного исхода в случае ДТП. Так, во время лобового столкновения транспортных средств, при скорости 50 километров в час масса ребенка весом 25 килограмм, движущегося вперед под действием кинетической энергии, достигает одной тонны, что равносильно падению его с четвертого этажа.

Хотелось бы еще раз отметить положительную тенденцию, что настоящее время в автомобилях практически все используют специальные удерживающие устройства для обеспечения безопасности детей при их перевозке (детское автомобильное сиденье, люлька, специальные ремни безопасности и т.п.).

Таким образом, чтобы сделать безопасной поездку детей в салоне автомобиля и снизить тяжесть последствий в случае ДТП, нужно совсем немного – соблюдать Правила перевозки пассажиров. Помните, безопасность детей - приоритет для взрослых!