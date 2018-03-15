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Столинский район подписал договор о побратимстве с Яловенским районом Молдовы

16.03.2018 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Столинский район Брестской области заключил побратимский договор с Яловенским районом Молдовы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Столинском райисполкоме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54088.php

Столинский район подписал договор о побратимстве с Яловенским районом Молдовы

Подписи под соглашением поставили и.о. председателя Яловенского района Олег Мереакре и председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий. Документ предусматривает сотрудничество в сфере экономики, торговли, сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, образования, культуры, туризма. Партнеры договорились о взаимном обмене делегациями официальных лиц, представителей деловых кругов, общественных и молодежных организаций, художественных коллективов.

Молдавская делегация находится в Столине с 14 по 16 марта. Визиту предшествовала встреча в конце 2017 года Чрезвычайного и Полномочного посла Молдовы в Беларуси Виктора Сорочана с руководством района, во время которой шла речь о налаживание межрегиональных связей.

Во время визита представители Молдовы познакомились с работой отдельных предприятий Столинского района. Так, гости заинтересованы в сотрудничестве с ОАО "Торфопредприятие Глинка". О создании производственной кооперации зашла речь во время посещения Горынского агрокомбината. Также в программе визита поездка на сельхозпредприятие "Новая Припять", в фермерское хозяйство "Ольшаны".

 
 
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Столинский район Брестской области заключил побратимский договор с Яловенским районом Молдовы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Столинском райисполкоме. ...

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