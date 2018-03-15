В Березовском районе обнаружены останки исчезнувшего почти 20 лет назад мужчины

Березовским РОСК устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения в 1999 году жителя Белоозерска, 1967 года рождения, останки которого были обнаружены 15 марта 2018 года.



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Правоохранителями по данному факту расследовалось уголовное дело.

Работа по нему не прекращалась и проводилась на постоянной основе на протяжении продолжительного периода времени.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР УВД Брестского облисполкома и ОУР Березовского РОВД было установлено лицо, которое располагает сведениями о безвестном исчезновении мужчины – это житель Белоозерска, 1973 года рождения, который был допрошен следователями.

В ходе допроса в качестве свидетеля, он пояснил следователям, что был знаком с пропавшим без вести. Согласно показаниям, в 1999 году после распития спиртных напитков в его квартире знакомый упал и ударился головой о пол, в результате чего скончался. Мужчина, испугавшись, не сообщал о случившемся в правоохранительные органы, а закопал тело в подвале соседнего дома.

В целях установления точной причины смерти мужчины и наличия повреждений на костных останках назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы, которые проводятся сотрудниками УГКСЭ по Брестской области. По результатам комплекса процессуальных действий и экспертных исследований следствием будет дана правовая оценка действиям мужчины.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк

Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Татьяна Сивицкая

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко