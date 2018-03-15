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В Березовском районе обнаружены останки исчезнувшего почти 20 лет назад мужчины
16.03.2018 18:40 — Разное | Виртуальный Брест
Березовским РОСК устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения в 1999 году жителя Белоозерска, 1967 года рождения, останки которого были обнаружены 15 марта 2018 года.
Правоохранителями по данному факту расследовалось уголовное дело.
Работа по нему не прекращалась и проводилась на постоянной основе на протяжении продолжительного периода времени.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР УВД Брестского облисполкома и ОУР Березовского РОВД было установлено лицо, которое располагает сведениями о безвестном исчезновении мужчины – это житель Белоозерска, 1973 года рождения, который был допрошен следователями.
В ходе допроса в качестве свидетеля, он пояснил следователям, что был знаком с пропавшим без вести. Согласно показаниям, в 1999 году после распития спиртных напитков в его квартире знакомый упал и ударился головой о пол, в результате чего скончался. Мужчина, испугавшись, не сообщал о случившемся в правоохранительные органы, а закопал тело в подвале соседнего дома.
В целях установления точной причины смерти мужчины и наличия повреждений на костных останках назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы, которые проводятся сотрудниками УГКСЭ по Брестской области. По результатам комплекса процессуальных действий и экспертных исследований следствием будет дана правовая оценка действиям мужчины.
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк
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Березовским РОСК устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения в 1999 году жителя Белоозерска, 1967 года рождения, останки которого были обнаружены 15...
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