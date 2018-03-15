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"Брестгортранс" выдал семь разрешений частным перевозчикам на осуществление регулярных рейсов

16.03.2018 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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"Брестгортранс" выдал семь разрешений частным перевозчикам на осуществление регулярных рейсов в междугородном сообщении, рассказали корреспонденту БЕЛТА на предприятии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54097.php

"Брестгортранс" выдал семь разрешений частным перевозчикам на осуществление регулярных рейсов

В соответствии с решением Брестского облисполкома коммунальное транспортное унитарное предприятие "Брестгортранс" определено оператором пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на междугородных маршрутах.

Всего госрегулятору транспортных услуг подано 10 заявлений от перевозчиков на работу по 6 маршрутам: Пинск-Минск, Пинск-Мозырь, Брест-Барановичи, Брест-Гродно, Барановичи-Ляховичи, Малорита-Гродно. На заседании комиссии было рассмотрено 7 заявлений, по которым приняты положительные решения.

"Перевозчикам дано задание подготовить пакет документов для заключения договоров с автостанциями на обслуживание. От них потребуется подключиться к системе навигации и обеспечивать регулярные перевозки. Отправляться по маршруту автобус должен будет не из любой точки города, как это было раньше, а от станционного сооружения. По указу №444 частным перевозчикам дано право в течение трех месяцев осуществлять перевозки без конкурса. Далее будет проводиться конкурс, как это предполагается нормативным правовым актом", - прокомментировали в "Брестгортрансе".

Там отметили, что ситуация с организацией автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории Брестской области находится под контролем, ведется ее мониторинг.

В настоящее время в регионе в междугородном сообщении на регулярной основе работают 25 перевозчиков частной формы собственности. Кроме того, на рынке транспортных услуг действуют четыре перевозчика государственной формы собственности - Брестский, Пинский и Барановичский автопарки и ОАО "Брестоблавтотранс" с 11 филиалами.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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