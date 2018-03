Встреча с польским писателем для детей Гжегожем Каздепке состоится в Бресте

«Это Вы написали Библию? А Вы любите целоваться? А Вы были когда-то красивым?» - такие вопросы чаще всего задают дети Гжегожу Каздепке, авторская встреча с которым пройдёт 26 марта в рамках «Недели детской книги-2018» в Бресте.



Гжегож Каздепке - самый читаемый польский автор детских книг.

Почти все из более чем сорока его книг получили статус бестселлера (среди прочего, «Каспериада...» и «Ужас, или откуда берутся дети»). Оценки критиков созвучны читательским симпатиям, о чем свидетельствуют самые важные премии, которые автор получил за свои произведения для самых маленьких (в том числе, Литературная премия им. Корнеля Макушинского, дважды лауреат Премии «Образование XXI», Премия BETA, Премия им. Каллимаха, Премия Ассоциации авторов ZAiKS и другие). Его книги вошли в школьную программу, а Фонд «ABC XXI - All of Poland Reads to Children» признал книгу «Детектив Позитивчик» одной из десяти лучших детских книг последнего десятилетия.

Каздепке пишет уже более 20 лет. За это время было продано более двух миллионов экземпляров его книг. Когда его спрашивают о его популярности, писатель отвечает, что действительно является одним из самых читаемых писателей для детей младшего школьного возраста. Но радуется этому потому, что его герои гораздо популярнее самого автора.

Встреча с писателем в Бресте состоится 26 марта (понедельник) в 14:00 в Отделе литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки им. М. Горького (ул. Куйбышева, 32).

Дополнительная информация: +375 162 20 90 49, +375 162 20 90 50.

Организаторы встречи: Генеральное консульство РП в Бресте и Отдел литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки им. М. Горького.