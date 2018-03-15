Ланская поработает банкиром в Бресте

Белорусские артисты 19 марта будут работать в качестве банковских работников в отделениях БПС-Сбербанка по всей стране. «Звездные консультанты» выйдут на смену в Международный день клиента, сообщили в пресс-службе банка.



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Встретить артистов в банковской форме можно будет с 11 до 12 часов в 11 городах Беларуси. Так, участница Евровидения Алена Ланская в это время будет в Бресте (ул. Мицкевича, 10), тогда как Георгий Колдун – в Витебске (Ленина, 26/2). Заслуженного артиста Александра Солодуху можно будет послушать в Могилеве (ул. Первомайская, 77), Алексея Хвестова – в Светлогорске (Октябрьский микрорайон, 44), а Ивана Буслая – в Молодечно (ул. Великий Гостинец, 143Б).

Саша Немо будет работать в Минске на ул. Кальварийская, 4, а Дядя Ваня – в отделении на пр. Машерова, 80. Телеведущий Евгений Булка встретит клиентов в гродненском офисе (ул. Первого Мая, 2/2), а певица Влада – в Гомеле (ул. Крестьянская, 29a).

«Звездные консультанты» помогут посетителям сориентироваться в отделении. Они также проведут автограф-сессии со всеми желающими.

Помимо артистов, на работу в качестве финансовых консультантов выйдут руководители подразделений региональной сети и руководители подразделений центрального аппарата банка. Они помогут белорусам разобраться в банковских продуктах и решить финансовые задачи.

Юным посетителям 19 марта будут раздавать книги по финансовой грамотности «Купилки из копилки». Издание доступным языком объясняет ребятам, как управлять своими сбережениями.

«Международный день клиента дает повод продемонстрировать заботу и внимание к клиентам, проявить компетентность и профессионализм. При этом нам важно получить обратную связь, чтобы знать, в каких направлениях совершенствовать свою работу. Будущее любого банка неразрывно связано с шагами, которые он делает навстречу клиентам», – отметил заместитель председателя правления по розничному бизнесу БПС-Сбербанка Олег Бородко.

«Обратная связь неизменно выступает драйвером изменений в команде, позволяет развиваться и становиться более комфортными для клиентов, – пояснил топ-менеджер. – В частности, БПС-Сбербанк стремится быть банком, который задает стандарты дистанционных банковских сервисов».