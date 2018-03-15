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"Юность" с двух побед кряду стартовала в полуфинальной серии Кубка президента

16.03.2018 21:27 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минской «Юности» одержали вторую победу кряду на старте полуфинальной серии плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси.

16 марта на льду «Чижовка-Арены» минчане снова одолели солигорский «Шахтер».

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2).

Сценарий поединка чем-то был схож с тем, по которому развивался первый матч. Только днем ранее со счета 1:3 пришлось отыгрываться «Юности», а нынче догонять в такой же ситуации пришлось «Шахтеру».

И Солигорску удалось повторить вчерашний трюк «Юности» — 3:3. Но, похоже, погоня отняла у горняков слишком много эмоций. И после затратного камбэка малейшая потеря концентрации обернулась для горняков пропущенной шайбой. Ее отыграть «Шахтер» уже не смог.

Ход серии: «Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 2:0 (4:3, 4:3).

Следующие поединки противостояния намечены на 19, 20 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 22 (в Минске), 24 (в Солигорске), 26 марта (в Минске).

В другой полуфинальной серии сражаются победитель регулярного сезона гродненский «Неман» и молодечненский фарм-клуб минского «Динамо».

Ход серии: «Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 2:0 (3:2 2ОТ, 5:0).

Противостояния в плей-офф Кубка президента проходят до 4 побед одной из команд.

Следующие матчи серии «Немана» (1-е место в регулярном сезоне) и «Динамо-Молодечно» (5-е) запланированы на 17, 18 марта (в Молодечно) и, если потребуется, 21 (в Гродно), 23 (в Молодечно), 25 марта (в Гродно).

Финальная серия запланирована на 28, 29 марта, 1, 2, 4, 6, 8 апреля.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Хоккеисты минской "Юности" одержали вторую победу кряду на старте полуфинальной серии плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси.

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