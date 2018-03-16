Нацбанк запретил банкам выплачивать бонусы и дарить подарки вкладчикам

Национальный банк заявил, что считает недопустимыми заблаговременные выплаты вкладчикам, в том числе в виде бонусов и подарочных сертификатов. Об этом говорится в письме регулятора, направленном в коммерческие банки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дело в том, что на фоне длительного снижения ставок по депозитам банки вынуждены искать нестандартные ходы для привлечения вкладчиков.

Например, в начале декабря Белгазпромбанк предложил открыть депозит и сорвать джекпот. Сумма выигрыша формировалась на основании общей суммы всех вкладов, которые участвовали в рекламной акции. Вклады открывались на 7 месяцев, а джекпот разыграли на этой неделе. Его сумма, к слову, составила 11 000 рублей. Еще один пример: в конце февраля — начале марта Белагропромбанк провел акцию: всем, кто до 16 марта открывал определенный депозит, за каждую 1000 рублей давали подарочный сертификат на 10 рублей. Также на рынке появились вклады, где помимо процентов вкладчикам выплачивали еще и кешбэк (то есть возвращали определенный процент от первоначальной суммы депозита).

Регулятор креативность банков не поддержал. В качестве обоснования приводится статья 188 Банковского кодекса. Она предполагает, что проценты по депозиту начисляются со дня поступления денег в банк по день, предшествующий дню их возврата вкладчику, если иное не предусмотрено договором.

— В этой связи полагаем, что начисление и, следовательно, выплата вкладчику процентов (включая бонусные и иные выплаты, выдачу подарочных сертификатов) по договору банковского вклада возможны только при условии истечения предусмотренного договором периода (периодов) нахождения средств в банке, — говорится в письме Нацбанка.

Все подобные выплаты, а также их рекламу регулятор назвал недопустимыми.

— Учитывая изложенное, во избежание введения в заблуждение потребителей услуг полагаем, что в рекламе, адресованной потребителям услуг, не должны использоваться иные, чем размер процентов (годовая процентная ставка), выражения доходности, в том числе эффективная, базовая, номинальная и иные ставки, — уточнили в Нацбанке.