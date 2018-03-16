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Нацбанк запретил банкам выплачивать бонусы и дарить подарки вкладчикам
Национальный банк заявил, что считает недопустимыми заблаговременные выплаты вкладчикам, в том числе в виде бонусов и подарочных сертификатов. Об этом
Дело в том, что на фоне длительного снижения ставок по депозитам банки вынуждены искать нестандартные ходы для привлечения вкладчиков.
Например, в начале декабря Белгазпромбанк
Регулятор креативность банков не поддержал. В качестве обоснования приводится статья 188 Банковского кодекса. Она предполагает, что проценты по депозиту начисляются со дня поступления денег в банк по день, предшествующий дню их возврата вкладчику, если иное не предусмотрено договором.
— В этой связи полагаем, что начисление и, следовательно, выплата вкладчику процентов (включая бонусные и иные выплаты, выдачу подарочных сертификатов) по договору банковского вклада возможны только при условии истечения предусмотренного договором периода (периодов) нахождения средств в банке, — говорится в письме Нацбанка.
Все подобные выплаты, а также их рекламу регулятор назвал недопустимыми.
— Учитывая изложенное, во избежание введения в заблуждение потребителей услуг полагаем, что в рекламе, адресованной потребителям услуг, не должны использоваться иные, чем размер процентов (годовая процентная ставка), выражения доходности, в том числе эффективная, базовая, номинальная и иные ставки, — уточнили в Нацбанке.
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Уже несколько месяцев некоторые банки для привлечения вкладчиков используют такие маркетинговые ходы, как подарки вкладчикам или выплата кешбэка по депозитам.
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