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В Гомеле сбившего 10-летнюю школьницу водителя приговорили к трем годам колонии

16.03.2018 22:31 — Разное | Tut.by  
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Суд Центрального района Гомеля вынес приговор 22-летнему гомельчанину, который в октябре 2017 года на грузовике насмерть сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель суда Ольга Барсукова.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, 19 октября 2017 года 22-летний житель Гомеля за рулем МАЗа с прицепом на пересечении улиц Телегина и Песина совершил наезд на 10-летнюю Арианну, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок умер на месте.

Во время процесса водитель рассказал, что не знает, как так получилось, что ехал с небольшой скоростью — километров 20 в час, на повороте перед зеброй еще немного сбросил ее, так как был загружен — вез полный прицеп с кирпичами. За минуту до ДТП Роман притормозил перед зеброй — пропустил пешеходов — и «спустя секунды услышал какой-то непонятный треск».

 
Теги: Гомель
 
 
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22-летнего парня признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.

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