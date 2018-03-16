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В Гомеле сбившего 10-летнюю школьницу водителя приговорили к трем годам колонии
Суд Центрального района Гомеля вынес приговор 22-летнему гомельчанину, который в октябре 2017 года на грузовике насмерть сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель суда Ольга Барсукова.
Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на пять лет.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, 19 октября 2017 года 22-летний житель Гомеля за рулем МАЗа с прицепом на пересечении улиц Телегина и Песина
Во время процесса водитель
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22-летнего парня признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.
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