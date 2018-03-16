ИМНС Минска предложила гражданам сообщать о тех, кто не платит налоги

Налоговая предлагает минчанам доносить на знакомых, которые живут не по средствам.

ИМНС по Минску сообщает о проведении акции «Заплати налоги — работай честно», в ходе которой просят граждан сообщать о людях, работающих нелегально, по конкретным телефонам. Речь идет о тех, кто оказывает услуги или занимается торговлей, но не платит налоги.

Акция пройдет с 19 по 23 марта.

Ранее в МНС уже проводили работу по выявлению граждан, живущих не по средствам.

В 2017 году было выявлено более 3 тысяч белорусов, у которых расходы заметно превысили доходы. Они не смогли подтвердить источники своих доходов и должны уплатить в общей сложности 4,8 млн рублей подоходного налога.