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Мороз, снег и ветер ожидаются в Беларуси в выходные
Оранжевый уровень опасности объявлен в южных районах Беларуси 17 марта.
В Гидрометцентре сообщают, что там ожидается снег, сильная метель, на дорогах – снежные заносы и гололедица.
В полосу метелей и сильного ветра попадет Брестская и Гомельская области, где объявлено штормовое предупреждение.
Ветер порывистый 15-18 м/с, ночью минус 7-13, по северо-востоку минус 14-19 градусов. Днем ожидается от - 3 до - 9.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в южных районах Беларуси 17 марта. В Гидрометцентре сообщают, что там ожидается снег, сильная метель, на дорогах – снежные...
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