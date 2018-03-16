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Мороз, снег и ветер ожидаются в Беларуси в выходные

16.03.2018 19:05 — Разное | БДГ  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в южных районах Беларуси 17 марта.

В Гидрометцентре сообщают, что там ожидается снег, сильная метель, на дорогах – снежные заносы и гололедица.

В полосу метелей и сильного ветра попадет Брестская и Гомельская области, где объявлено штормовое предупреждение.

Ветер порывистый 15-18 м/с, ночью минус 7-13, по северо-востоку минус 14-19 градусов. Днем ожидается от - 3 до - 9.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в южных районах Беларуси 17 марта. В Гидрометцентре сообщают, что там ожидается снег, сильная метель, на дорогах – снежные...

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