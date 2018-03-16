«Свобода не может быть хуже»: поляк вышел из тюрьмы после 18 лет за изнасилование и убийство, которых не совершал

Расследование, которое возобновили по требованию семьи жертвы, доказало ошибки следователей, прокурора и судей.



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Томаш Коменда во время приговора. Фото Адама Конарски, newspix.pl

15 марта в Польше выпустили на свободу 41-летнего Томаша Коменда (Tomasz Komenda), который провёл в тюрьме 18 лет. Он должен был отбыть 25-летнее наказание за изнасилование и убийство, которые, как выяснилось позднее, он не совершал.

Когда произошло убийство и почему обвинили Коменда

Коменда приговорили к 25 годам лишения свободы в 2004 году за изнасилование и жестокое убийство 15-летней Малгожаты Квятковской (Małgorzata Kwiatkowska) в селе Милошице под Вроцлавом ночью 1 января 1997 года.



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Родители сфотографировали Малгожату перед её уходом на вечеринку. Фото Gazeta Worclawska

Девочка долго отпрашивалась у родителей на новогоднюю вечеринку в местном клубе «Алькатрас», и в итоге они её отпустили. Приблизительно через 10 часов её нашли мёртвой в одних носках недалеко от места празднования. Эксперты установили , что она умерла от холода, указав в качестве причины кровопотерю и переохлаждение.

Местные СМИ выяснили, что девушка ушла из клуба без куртки с двумя парнями, с которыми пила шампанское. Квятковская и раньше употребляла алкоголь, но в этот раз почувствовала себя плохо. К ним присоединился ещё один мужчина, представившийся братом девушки, которого у неё не было. Он ушёл с Малгожатой, пообещав отвести её домой, и затем к ним подошёл ещё один человек. Свидетели подтвердили, что видели двух мужчин и девушку без куртки, а также слышали крики.

На месте преступления нашли платье, леггинсы и бюстгальтер Малрожаты, которые были разбросаны вокруг. Обувь девушки так и не нашли. На её теле следователи нашли ДНК: кровь, сперму, а также волосы и следы зубов преступника.

В 2000 году эксперты Вроцлавского медицинского университета решили, что следы зубов принадлежат Томашу. Как отметило издание Gazeta Wroclawska, это и стало ключевой уликой против мужчины. Кроме того, полицейские собаки смогли определить его по запаху.

В мае 2000 Томаша арестовали , в 2003 году его приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование. Позднее он отказался от своих показаний и показательно начал хранить молчание. В это время следователи сочли, что Коменда был одним из соучастников преступления, но больше никого не поймали.

В 2004 году апелляционный суд Вроцлава приговорил Коменду к 25 годам тюрьмы. Согласно приговору, суд увидел «неоспоримые доказательства» вины Томаша и тот факт, что он не совершал преступление в одиночку, а был лишь сообщником, не стало смягчающим обстоятельством. В 2005 году Верховный суд Польши отклонил апелляционную жалобу заключённого.

Полиция вычислила Коменду на основе описания со слов свидетелей. Молодой человек сначала признал, что был в клубе и занимался сексом с некой девушкой, но утверждал, что не знает девушку по имени Малгожата. Сразу 12 человек подтвердили следствию, что на момент преступления Томаш был не в селе, а во Вроцлаве, но суду эти доводы показались неубедительными.

Позднее он рассказал, что полицейские избили его, чтобы добиться признания, так, что не оставляли следов. Его друзьям якобы угрожали за подозрения в ложных показаниях.

Как выяснилось, что Коменда невиновен

После приговора в 2004 году расследование дела Коменды приостановили. В 2017 году родители погибшей девочки потребовали его возобновить, и министр юстиции Польши Збигнев Зиобро отдал соответствующий приказ.



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Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро. Фото PAP

В материалах дела значился ещё один человек — некий Иринеус М., который также был в клубе в день убийства. Его допросили через три дня после преступления как подозреваемого, но для привлечения к ответственности не хватило доказательств.

На первом допросе Иренеус подробно описал носки Малгожаты, которые были скрыты под узкими леггинсами и обувью. Он запомнил, что они были белые с красной полоской, но их мог увидеть лишь тот, кто раздевал девушку. Следователи не придали этому значения и исключили Иренеуса из числа подозреваемых, поскольку следы его зубов не совпали с укусами на теле погибшей.

После возобновления расследования следователи предположили, что именно Иренеус выдал себя за брата Малгожаты по имени Ирек. Когда возбудили дело за изнасилование и убийство девушки, он уже сидел в тюрьме за такое же преступление.