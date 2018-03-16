Погода на выходные: сильный снег на Брестчине, морозы до -10°С - важно

17 марта 2018 года ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью и утром по Брестской, днем местами по Гомельской области сильный снег.



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На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный порывистый, ночью по Брестской и Гомельской областям местами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -7..-13°С, по северо-востоку -14..-19°С, во второй половине дня морозы ослабеют до -3..-9°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.



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на фото - вечер 16 марта 2018 года

18 марта без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -11..-17°С, в отдельных районах -18..-19°С, максимальная днем 0..-6°С.



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на фото - вечер 16 марта 2018 года

19 марта преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный.



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Температура воздуха минимальная ночью -8..-15°С, при прояснениях -16..-17°С, максимальная днем от -6°С по юго-востоку до +2°С по северо-западу.