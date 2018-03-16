Светлана Сахоненко стала 3-кратной чемпионкой Паралимпиады, Юрий Голуб выиграл четвертую медаль

Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр в Пхенчхане.

17 марта Светлана Сахоненко выиграла лыжную гонку на 7,5 км классическим стилем среди спортсменок с нарушениями зрения.



Светлана Сахоненко. Фото: «Спортивная панорама»

Для 28-летней новополочанки это уже третье золото золото Паралимпиады в Пхенчхане. 12 марта она выиграла лыжную гонку на 15 км свободным стилем, 14 марта — спринт на 1,5 км свободным стилем. Кроме того, в ее активе бронза в биатлонной спринтерской гонке на 6 км.

Юрий Голуб сегодня завоевал бронзу в лыжной гонке на 10 км классическим стилем среди спортсменов с нарушениями зрения.



Юрий Голуб. Фото: «Спортивная панорама»

Это его также его четвертая медаль в Пхенчхане. 13 марта он выиграл золото в биатлонной гонке на 12,5 км, а 10 марта стал серебряным призером в биатлонном спринте на 7,5 км, а 12 марта выиграл серебро в лыжной гонке на 20 км.

Всего на счету белорусских паралимпийцев в Пхенчхане стало уже 12 наград — 4 золота, 4 серебра и 4 бронзы, они занимают 8-е место в медальном зачете.

Паралимпиада в Пхенчхане завершается 18 марта.