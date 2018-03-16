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Иванич продлил контракт с БАТЭ
Полузащитник Мирко Иванич поставил подпись под новым контрактом с БАТЭ, сообщается
Уроженец сербского города Нови-Сад влился в ряды «желто-синих» в начале 2016 года и сразу стал важным игроком основной обоймы. Техничный хавбек на данный момент провел за клуб 86 матчей, забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач (чемпионат — 53/10+11, Кубок — 12/3+4, Суперкубок — 3/2+0, Лига чемпионов — 8/0+1, Лига Европы — 10/4+2).
Вместе с БАТЭ Иванич стал двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка Беларуси (2016, 2017), а в прошлом году был включен в список 22 лучших футболистов отечественного элитного дивизиона.
Будучи игроком борисовской команды, Мирко получил приглашение в национальную сборную Черногории, за которую провел 5 поединков.
В конце прошлого года активно ходили слухи о том, что Иванича купит «Црвена Звезда». Якобы клуб
По информации издания «Спортски Журнал», борисовчане хотят выручить 2 миллиона только за Иванича. Напомним, по сообщениям СМИ, Мирко Иванич был куплен БАТЭ за 1 миллион евро.
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Полузащитник БАТЭ остается в клубе
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