10 советов, как бороться со страхом общения с людьми

The Challenger рассказывает, как научиться управлять своим самочувствием, чтобы социофобия не мешала полноценной жизни и коммуникации в обществе.



Фото: unsplash.com

Шумная вечеринка у друзей, где много незнакомых гостей, важная конференция с новыми бизнес-партнерами или ужин на даче у дальних родственников — все эти события могут вызывать тревогу, панику и стать серьезным испытанием. По данным Ассоциации социального беспокойства (Social Anxiety Association), страх перед общением с людьми в современном мире — третья по распространенности проблема, связанная с психическим здоровьем человека.

Избавьтесь от стресса

Чтобы сохранить спокойствие на мероприятии, прежде всего освободитесь от стресса до того, как окажетесь в компании незнакомых людей. Сжечь избыток адреналина поможет активная тренировка в зале, благодаря которой организм утомится.

Готовьтесь к встрече заранее

Готовясь к каждой встрече с новыми людьми, разработайте определенную модель поведения. Наличие плана поможет побороть чувство неуверенности в себе и держать контроль над любой ситуацией. Приготовьте заранее несколько тем для разговора. Подойдут и общие вопросы: «Что вы любите делать в свободное время?», «Какую последнюю книгу прочитали?» Многие люди любят начать говорить о себе. Приготовьтесь поддержать разговор на темы, которые сейчас популярны: спортивные соревнования или новинки кинопроката. Не забывайте делать новым знакомым комплименты, это расположит их к вам.

Общайтесь с близкими людьми

Оказавшись на вечеринке, поищите для себя более спокойное место. Например, внутренний дворик, где вы будете не так сильно ощущать давление незнакомой толпы. Перед тем как влиться в новую компанию, пообщайтесь с близкими друзьями, которых хорошо знаете и с которыми вам всегда комфортно.

Следите за дыханием

Не забывайте правильно дышать: медленное дыхание (вдох и выдох на восемь счетов) поможет преодолеть ощущение беспокойства в любой ситуации.

Переключайте внимание

Чтобы побороть напряжение во время важного ужина, заставьте все ваши чувства восприятия активно работать. На минутку обратите внимание, к примеру, на запах, вкус еды, звуки, исходящие из кухни, или цвета ингредиентов в салате. Идея этой стратегии проста: обращая внимание на то, что видите вокруг, вы переключаете внимание с себя и таким образом избавляетесь от неуверенности.

Не заставляйте себя

Обязательно продумайте «путь к отступлению». Помните: вы можете покинуть вечеринку в любое время и не обязательно оставаться до конца.

Придумайте успокаивающие фразы

Придумайте для себя успокаивающую мантру и не бойтесь ее часто использовать. Каждый раз, когда чувствуете беспокойство, повторяйте слова или фразы, которые напомнят, что тревога — это всего лишь чувство, рождающее неправильные мысли. «Это никого не волнует», «это имеет мало значения» — ваша мантра может состоять из одного слова или из быстро произносимой фразы. Здесь подойдет все, что поможет переключить внимание с тревожных мыслей на спокойствие.

Не прибегайте к алкоголю

Не привыкайте расслабляться с помощью алкоголя. Чрезмерное употребление спиртных напитков может сделать вас еще восприимчивее и тревожнее, а иногда и принести неприятные последствия, от которых вы будете чувствовать себя неловко. Не стоит употреблять много кофеина или сладких напитков, лучше всего подойдет травяной чай.

Намеренно выходите из зоны комфорта

Не избегайте неудобных ситуаций в повседневной жизни, иногда полезно в них оказаться. Например, умышленно расплачивайтесь за большую покупку в магазине только монетами. Вы будете чувствовать недовольные взгляды окружающих, но этот опыт поможет понять, что выглядеть глупо — это не конец света.

Анализируйте

Записывайте мысли, приходящие в голову после ситуаций, которые вызывают беспокойство. «Все будут судить меня» или «Они будут думать, что я не прав», «Я такой скучный» или «Никто не будет говорить со мной». Затем для каждой такой мысли записывайте ответы на вопросы «Является ли это на все 100% истинным?» «Худшее, что может случиться, если это окажется правдой?», «Как я могу я с этим справиться?» Объедините эти ответы в несколько справок, которые будете каждый раз перечитывать перед тем как оказаться в компании незнакомых людей или в некомфортной обстановке.