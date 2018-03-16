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"Я люблю тебя Синди". 52-летняя Синди Кроуфорд станцевала в рекламе в стиле 80-х

17.03.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Супермодель Синди Кроуфорд стала лицом новой кампании Reserved весна-лето — 2018. Рекламный ролик был опубликован на канале в бренда YouTube.

На кадрах видно, как 52-летняя Кроуфорд энергично танцует в одежде из новой коллекции. Партнером по съемке легендарной модели стал звезда сериала "Очень странные дела" Дакр Монтгомери и актер Эрик Робертс, а сам ролик стилизован под 1980-е годы, в которых разворачивается действие сериала. 

 

Публикация от reserved (@reserved)

 

Публикация от reserved (@reserved)

 

Публикация от reserved (@reserved)

Автор видео — канадский фотограф и режиссер Гордон фон Штайнер. «Меня очень воодушевил результат — несмотря на ощутимую ностальгию по 80-м съемка получилась очень современной и веселой. Заставив меня танцевать, Гордон вытащил меня из зоны комфорта!» — отметила Кроуфорд.

 
 
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