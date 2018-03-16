Супермодель Синди Кроуфорд стала лицом новой кампании Reserved весна-лето — 2018. Рекламный ролик был опубликован на канале в бренда YouTube.

На кадрах видно, как 52-летняя Кроуфорд энергично танцует в одежде из новой коллекции. Партнером по съемке легендарной модели стал звезда сериала "Очень странные дела" Дакр Монтгомери и актер Эрик Робертс, а сам ролик стилизован под 1980-е годы, в которых разворачивается действие сериала.

Публикация от reserved (@reserved) 8 Мар 2018 в 12:12 PST

Публикация от reserved (@reserved) 15 Мар 2018 в 12:01 PDT

Публикация от reserved (@reserved) 8 Мар 2018 в 11:03 PST

Автор видео — канадский фотограф и режиссер Гордон фон Штайнер. «Меня очень воодушевил результат — несмотря на ощутимую ностальгию по 80-м съемка получилась очень современной и веселой. Заставив меня танцевать, Гордон вытащил меня из зоны комфорта!» — отметила Кроуфорд.