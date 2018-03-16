|
"Я люблю тебя Синди". 52-летняя Синди Кроуфорд станцевала в рекламе в стиле 80-х
Супермодель Синди Кроуфорд стала лицом новой кампании Reserved весна-лето — 2018. Рекламный ролик был опубликован на канале в бренда YouTube.
На кадрах видно, как 52-летняя Кроуфорд энергично танцует в одежде из новой коллекции. Партнером по съемке легендарной модели стал звезда сериала "Очень странные дела" Дакр Монтгомери и актер Эрик Робертс, а сам ролик стилизован под 1980-е годы, в которых разворачивается действие сериала.
Автор видео — канадский фотограф и режиссер Гордон фон Штайнер. «Меня очень воодушевил результат — несмотря на ощутимую ностальгию по 80-м съемка получилась очень современной и веселой. Заставив меня танцевать, Гордон вытащил меня из зоны комфорта!» —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синди Кроуфорд танцует!
|
Архив (Разное)
Комментарии