Что нового в банках: нападки мошенников и чеки на покупки в польских Carrefour

Мошенники активизировались по всем направлениям: фейковые страницы в соцсетях и лжеброкеры для тех, кто получить кредит. На этой неделе сразу несколько банков попросили клиентов быть внимательными. Все самые важные банковские новости за последние две недели в обзоре FINANCE.TUT.BY.

Нападки мошенников



фото с сайта: pixabay.com

Банк Москва-Минск предупредил пользователей системы международных переводов Юнистрим о том, что появилась некая страница https://www.unistreampay.com, которая на самом деле не имеет никакого отношения к реальной системе переводов. «Данная страница может использоваться для фишинга — кражи введенных вами платежных данных», — предупреждают в банке.

Альфа-Банк рассказал о лжеброкерах, которые предлагают свою помощь в получении кредита. Клиенту, который доверил лжеброкерам личные данные своей карточки, приходится платить вознаграждение за то, что он может сделать сам совершенно бесплатно.

Ну и наконец в сети появились ложные аккаунты Беларусбанка. Посетителям предлагается отправить фото лицевой стороны банковской платежной карты для пополнения счета с использованием карточки на некоторую сумму. В банке напоминают, что номер карты, срок ее действия, код безопасности на оборотной стороне карты являются конфиденциальной информацией и ее разглашение может быть использовано мошенниками в корыстных целях.

Потрать в Carrefour 50 злотых и получи чек на 25 злотых



сайт: biznes-poland.ru

Те, кто будут рассчитываться в марте «пластиком» системы MasterCard на заправках Беларуснефть, получат возможность выиграть автомобиль Ford Fiesta. Правда, для этого мало банковской карточки, нужен еще «пластик» сети АЗС.

А для любителей шопинга в Польше платежная система решила повторить предновогоднюю акцию в сети Carrefour: при расчете картой Mastercard на сумму минимум 50 злотых вы получите чек на 25 злотых на следующую покупку в магазинах Carrefour! Акция действует до 31 марта в следующих городах: Бялой Подляске, Белостоке, Хельме, Эльблонге, Гданьске, Люблине, Минске Мазовецком, Ольштыне, Жешовне, Замосте.

Держатели «Моцнай карткі» (Белкарт), выпущенной любым банком, могут вручить своим родным и близким подарочные электронные сертификаты через VIBER. При этом, одариваемый может и не иметь карточки Белкарт. Получатель сертификата всегда сможет открыть его в чат-боте «Моцная картка» и воспользоваться им в магазине предприятия-партнера.

Новости одной строкой

Идея Банк предложил владельцам карточек самим придумывать для них дизайн. Сделать это можно как в интернет-банке, так и в мобильном приложении.

владельцам карточек самим придумывать для них дизайн. Сделать это можно как в интернет-банке, так и в мобильном приложении. Заменить старый холодильник «Атлант» на новый поможет Банк ВТБ . До 31 марта можно воспользоваться рассрочкой до 12 месяцев без первого взноса и переплат. Кроме того, каждому покупателю предоставляются скидки до 110 рублей, также обещан вывоз старого холодильника.

. До 31 марта можно воспользоваться рассрочкой до 12 месяцев без первого взноса и переплат. Кроме того, каждому покупателю предоставляются скидки до 110 рублей, также обещан вывоз старого холодильника. Тем, кто уже планирует отпуск, стоит обратить внимание на совместную акцию Альфа-Банка и TEZ TOUR: теперь при покупайте туров онлайн по карте банка можно получить кешбэк 5%. А, например, при покупке туров в Египет или Турцию можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой.

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