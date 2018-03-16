12 фактов о деньгах, которые не стоит говорить детям

От «мы не можем себе этого позволить» до «у нашего ребенка будет всё самое лучшее». Эксперт проекта «Финансовое здоровье» и консультант проекта Минфина России по финграмотности Мария Масленникова перечисляет финансовые установки родителей, которые мешают детям добиться успеха.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

Став родителями, мы понимаем, насколько велико наше влияние на своих детей. Но по причине незнания, стресса, усталости мы неосознанно транслируем своим любимым детям ошибочные убеждения и негативные установки, впитанные нами в детстве или в течение жизни. Особенно драматическое влияние оказывают негативные финансовые установки и вредные привычки, переходящие из поколения в поколение. Они ведут к сложным внутренним конфликтам, созданию искусственных ограничений для самореализации и финансового успеха, непоследовательности и принятию неэффективных финансовых решений.

Какие же родительские установки могут испортить отношение детей к деньгам?

1. «Не лишайте ребенка детства!»

Есть мнение, что детей необходимо оградить вплоть до совершеннолетия от таких меркантильных тем, как деньги. Тем самым родители упускают время, когда ребенок может получить свой опыт и сформировать привычку рационального финансового поведения в игре при минимальном риске серьезных ошибок.

2. «Деньги решают все!»

Зацикленность взрослых на материальных ценностях приводит к тому, что деньги становятся самоцелью, эмоционально значимым явлением в жизни, необходимым условием для радости и самовыражения. Избыточное, нерациональное, демонстративное потребление, часы жизни в торговых центрах и супермаркетах становятся привычкой всей семьи. Или другая крайность — фокус на накоплении в ущерб качеству жизни. А ведь деньги — это только инструмент для ускорения процесса саморазвития.

3. «Мы не можем себе этого позволить!»

Длительное пребывание в режиме выживания и экономии, страх за финансовую стабильность семьи, боязнь будущего — сигнал ребенку о том, что мир настолько опасен, что даже взрослые не могут справиться со сложившейся ситуацией. Выживание несовместимо с самореализацией.

4. «Не будь неблагодарным!»

«Мы все для тебя делаем, полностью тебя обеспечиваем, а ты неблагодарный такой!», «Я на трех работах работаю, чтобы тебя поднять». Такой посыл точно не сделает отношения в семье теплее. Мы культивируем в детях чувство вины, стыда, своей никчемности, безысходности. В таких семьях дети достаточно часто рано становятся самостоятельными и теряют контакт с родителями. Или же наоборот — сдаются, теряют веру в себя, зависят от родителей всю жизнь.

5. «У моего ребенка будет все самое лучшее!»

Отсутствие границ приводит к избалованности, финансовой несдержанности, непониманию своих желаний и потребностей. Губительно, если родители сами решают за ребенка, что для него хорошо, не давая выбора, создавая сценарий будущей жизни. Гиперопека лишает ребенка собственной жизни, вундеркинды оказываются не приспособленными к самостоятельной жизни.

6. «Деньги с неба не падают, их зарабатывают потом и кровью!»

«Родители должны работать, деньги зарабатывать!». Стабильно негативное отношение к труду и своей работе программирует на то, что работа может быть только тяжелой и нелюбимой. При этом важно личным примером показывать, что самореализация на работе и труд с фокусом на своих сильных сторонах могут приносить еще большее благосостояние в счастье и радости, легко и без превозмогания себя. Деньги не должны быть преградой для добрых отношений в семье.

7. «Будешь себя хорошо вести, куплю тебе игрушку!»

Деньги — самое распространённое средство манипуляции. Оплата оценок, домашней работы, выполнения неприятных заданий становится обычным делом, когда родителям нужно быстро и легко решить проблему. Дети принимают правила игры и копируют такую модель поведения.

8. «Сказал же, что нет денег! Все!»

Ребенку можно и даже иногда нужно отказать в покупке с целью воспитания. Но если это происходит постоянно и без объяснения причин — это негативная установка. Ребенок может воспринять ее по-разному: меня не любят, не слышат, мои чувства и мнения неважны, я не могу решать за себя, я недостоин.

Если в семье открытые отношения, обсуждается бюджет, понятно распределение средств и планируются расходы, скандалов из-за незапланированной покупки быть не должно. Совместный поиск путей увеличения дохода, накопление на цель — это правильный путь, дающий ребенку понимание и направление для поиска решений. А карманные деньги — хоть и небольшая, но свобода выбора.

9. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе»

Консерватизм часто мешает развитию. Воспитывайте в детях любознательность, широкий кругозор, критическое и предпринимательское мышление. В нашей культуре и религии преобладает осуждение богатства. Но фольклорные и классические произведения других стран дают совершенно иной взгляд на тему денег.

10. «Богатство — вода: пришла и ушла»

Живем одним днём или имеем стратегию своего благополучия в течение жизни? Главный принцип личного финансового планирования — формирование резерва, подушки безопасности для стабильности и финансовой независимости в течение всей жизни. Учите детей выстраивать систему личного бюджета на небольших суммах карманных денег — это важный навык для самостоятельной жизни.

11. «Одни мошенники вокруг, все равно нагреют…»

Негативный опыт общения с финансовыми институтами в прошлом, новости и слухи о проблемах финансовой системы и грядущем кризисе формируют страх в использовании современных финансовых продуктов. Установки: «разоришься на процентах по кредиту», «все инвестиции очень рискованные», «с государством в рулетку не играю». Низкая финансовая грамотность лишает возможности получить доход (в том числе пассивный доход от инвестирования активов), увеличить накопления и осуществить мечту. И дети тоже будут избегать общения с современными финансовыми технологиями.

12. «От осинки не растут апельсинки!»

Вы правда верите, что дети не могут превзойти своих родителей?! У каждого свой уникальный путь. Не всегда стартовая позиция и ресурсы становятся решающим фактором на пути к успеху. А вот вера в самого себя, поддержка родителей — это очень важно! Можно учить детей быть жертвами обстоятельств, а можно — творцами своей собственной жизни.

Многое в финансовом воспитании детей зависит от опыта, знаний, осознанности, дисциплины родителей, а также от их умения чувствовать своих детей и вовремя говорить на волнующие, актуальные темы. Родитель как наставник обязан транслировать уверенность, готовность помочь, принятие мнения ребёнка, доверие и уверенность, что он достоин успеха и похвалы. При любом уровне финансового дохода в семье важно оградить детей от негативных эмоций и установок в отношении денег, дать им возможность самим принимать решения, адекватно оценивать свои способности и искать свой путь в жизни.