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12 фактов о деньгах, которые не стоит говорить детям
От «мы не можем себе этого позволить» до «у нашего ребенка будет всё самое лучшее». Эксперт проекта «Финансовое здоровье» и консультант проекта Минфина России по финграмотности Мария Масленникова перечисляет финансовые установки родителей, которые мешают детям добиться успеха.
Став родителями, мы понимаем, насколько велико наше влияние на своих детей. Но по причине незнания, стресса, усталости мы неосознанно транслируем своим любимым детям ошибочные убеждения и негативные установки, впитанные нами в детстве или в течение жизни. Особенно драматическое влияние оказывают негативные финансовые установки и вредные привычки, переходящие из поколения в поколение. Они ведут к сложным внутренним конфликтам, созданию искусственных ограничений для самореализации и финансового успеха, непоследовательности и принятию неэффективных финансовых решений.
Какие же родительские установки могут испортить отношение детей к деньгам?
1. «Не лишайте ребенка детства!»
Есть мнение, что детей необходимо оградить вплоть до совершеннолетия от таких меркантильных тем, как деньги. Тем самым родители упускают время, когда ребенок может получить свой опыт и сформировать привычку рационального финансового поведения в игре при минимальном риске серьезных ошибок.
2. «Деньги решают все!»
Зацикленность взрослых на материальных ценностях приводит к тому, что деньги становятся самоцелью, эмоционально значимым явлением в жизни, необходимым условием для радости и самовыражения. Избыточное, нерациональное, демонстративное потребление, часы жизни в торговых центрах и супермаркетах становятся привычкой всей семьи. Или другая крайность — фокус на накоплении в ущерб качеству жизни. А ведь деньги — это только инструмент для ускорения процесса саморазвития.
3. «Мы не можем себе этого позволить!»
Длительное пребывание в режиме выживания и экономии, страх за финансовую стабильность семьи, боязнь будущего — сигнал ребенку о том, что мир настолько опасен, что даже взрослые не могут справиться со сложившейся ситуацией. Выживание несовместимо с самореализацией.
4. «Не будь неблагодарным!»
«Мы все для тебя делаем, полностью тебя обеспечиваем, а ты неблагодарный такой!», «Я на трех работах работаю, чтобы тебя поднять». Такой посыл точно не сделает отношения в семье теплее. Мы культивируем в детях чувство вины, стыда, своей никчемности, безысходности. В таких семьях дети достаточно часто рано становятся самостоятельными и теряют контакт с родителями. Или же наоборот — сдаются, теряют веру в себя, зависят от родителей всю жизнь.
5. «У моего ребенка будет все самое лучшее!»
Отсутствие границ приводит к избалованности, финансовой несдержанности, непониманию своих желаний и потребностей. Губительно, если родители сами решают за ребенка, что для него хорошо, не давая выбора, создавая сценарий будущей жизни. Гиперопека лишает ребенка собственной жизни, вундеркинды оказываются не приспособленными к самостоятельной жизни.
6. «Деньги с неба не падают, их зарабатывают потом и кровью!»
«Родители должны работать, деньги зарабатывать!». Стабильно негативное отношение к труду и своей работе программирует на то, что работа может быть только тяжелой и нелюбимой. При этом важно личным примером показывать, что самореализация на работе и труд с фокусом на своих сильных сторонах могут приносить еще большее благосостояние в счастье и радости, легко и без превозмогания себя. Деньги не должны быть преградой для добрых отношений в семье.
7. «Будешь себя хорошо вести, куплю тебе игрушку!»
Деньги — самое распространённое средство манипуляции. Оплата оценок, домашней работы, выполнения неприятных заданий становится обычным делом, когда родителям нужно быстро и легко решить проблему. Дети принимают правила игры и копируют такую модель поведения.
8. «Сказал же, что нет денег! Все!»
Ребенку можно и даже иногда нужно отказать в покупке с целью воспитания. Но если это происходит постоянно и без объяснения причин — это негативная установка. Ребенок может воспринять ее по-разному: меня не любят, не слышат, мои чувства и мнения неважны, я не могу решать за себя, я недостоин.
Если в семье открытые отношения, обсуждается бюджет, понятно распределение средств и планируются расходы, скандалов из-за незапланированной покупки быть не должно. Совместный поиск путей увеличения дохода, накопление на цель — это правильный путь, дающий ребенку понимание и направление для поиска решений. А карманные деньги — хоть и небольшая, но свобода выбора.
9. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе»
Консерватизм часто мешает развитию. Воспитывайте в детях любознательность, широкий кругозор, критическое и предпринимательское мышление. В нашей культуре и религии преобладает осуждение богатства. Но фольклорные и классические произведения других стран дают совершенно иной взгляд на тему денег.
10. «Богатство — вода: пришла и ушла»
Живем одним днём или имеем стратегию своего благополучия в течение жизни? Главный принцип личного финансового планирования — формирование резерва, подушки безопасности для стабильности и финансовой независимости в течение всей жизни. Учите детей выстраивать систему личного бюджета на небольших суммах карманных денег — это важный навык для самостоятельной жизни.
11. «Одни мошенники вокруг, все равно нагреют…»
Негативный опыт общения с финансовыми институтами в прошлом, новости и слухи о проблемах финансовой системы и грядущем кризисе формируют страх в использовании современных финансовых продуктов. Установки: «разоришься на процентах по кредиту», «все инвестиции очень рискованные», «с государством в рулетку не играю». Низкая финансовая грамотность лишает возможности получить доход (в том числе пассивный доход от инвестирования активов), увеличить накопления и осуществить мечту. И дети тоже будут избегать общения с современными финансовыми технологиями.
12. «От осинки не растут апельсинки!»
Вы правда верите, что дети не могут превзойти своих родителей?! У каждого свой уникальный путь. Не всегда стартовая позиция и ресурсы становятся решающим фактором на пути к успеху. А вот вера в самого себя, поддержка родителей — это очень важно! Можно учить детей быть жертвами обстоятельств, а можно — творцами своей собственной жизни.
Многое в финансовом воспитании детей зависит от опыта, знаний, осознанности, дисциплины родителей, а также от их умения чувствовать своих детей и вовремя говорить на волнующие, актуальные темы. Родитель как наставник обязан транслировать уверенность, готовность помочь, принятие мнения ребёнка, доверие и уверенность, что он достоин успеха и похвалы. При любом уровне финансового дохода в семье важно оградить детей от негативных эмоций и установок в отношении денег, дать им возможность самим принимать решения, адекватно оценивать свои способности и искать свой путь в жизни.
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От "мы не можем себе этого позволить" до "у нашего ребенка будет всё самое лучшее" - финансовые установки родителей, которые мешают детям добиться успеха.
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