Посетители сайта делятся своими фотографиями с заснеженных улиц и дорог города и окрестностей. Везде всё плохо. Зима как обычно, пришла неожиданно.



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Улица Московская - Пионерская, 8 утра



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ул. Краснознамённая у Евроопта.



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ул. Брестских дивизий.



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дорога на Домачево не чищена



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Трасса Брест- б.Радвиничи

Впрочем, в других городах Брестской области ситуация ещё хуже, вот к примеру Пинск, ул. Первомайская:



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Хорошая новость в том, что морозная погода сохранится, а снег прекратился, соответственно, у коммунальных служб есть время поправить ситуацию. Хорошо ещё, что суббота, страшно представить что было бы в рабочий день.