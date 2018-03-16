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В Брест и "окрест" не успели почистить дороги и улицы после сильной метели, будьте осторожны - фото
17.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Посетители сайта делятся своими фотографиями с заснеженных улиц и дорог города и окрестностей. Везде всё плохо. Зима как обычно, пришла неожиданно.
Улица Московская - Пионерская, 8 утра
ул. Краснознамённая у Евроопта.
ул. Брестских дивизий.
дорога на
Трасса Брест- б.Радвиничи
Впрочем, в других городах Брестской области ситуация ещё хуже, вот к примеру Пинск, ул. Первомайская:
Хорошая новость в том, что морозная погода сохранится, а снег прекратился, соответственно, у коммунальных служб есть время поправить ситуацию. Хорошо ещё, что суббота, страшно представить что было бы в рабочий день.
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Посетители сайта делятся своими фотографиями с заснеженных улиц и дорог города и окрестностей. Везде всё плохо. Зима как обычно, пришла неожиданно. Улица...
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