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В Брест и "окрест" не успели почистить дороги и улицы после сильной метели, будьте осторожны - фото

17.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Посетители сайта делятся своими фотографиями с заснеженных улиц и дорог города и окрестностей. Везде всё плохо. Зима как обычно, пришла неожиданно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54105.php

В Брест и "окрест" не успели почистить дороги и улицы после сильной метели, будьте осторожны

Улица Московская - Пионерская, 8 утра


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54105.php

В Брест и "окрест" не успели почистить дороги и улицы после сильной метели, будьте осторожны

ул. Краснознамённая у Евроопта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54105.php

В Брест и "окрест" не успели почистить дороги и улицы после сильной метели, будьте осторожны

ул. Брестских дивизий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54105.php

В Брест и "окрест" не успели почистить дороги и улицы после сильной метели, будьте осторожны


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54105.php

В Брест и "окрест" не успели почистить дороги и улицы после сильной метели, будьте осторожны

дорога на Домачево не чищена


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54105.php

В Брест и "окрест" не успели почистить дороги и улицы после сильной метели, будьте осторожны

Трасса Брест- б.Радвиничи

Впрочем, в других городах Брестской области ситуация ещё хуже, вот к примеру Пинск, ул. Первомайская:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54105.php

В Брест и "окрест" не успели почистить дороги и улицы после сильной метели, будьте осторожны

Хорошая новость в том, что морозная погода сохранится, а снег прекратился, соответственно, у коммунальных служб есть время поправить ситуацию. Хорошо ещё, что суббота, страшно представить что было бы в рабочий день.

Теги: Новости, Брест
 
 
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