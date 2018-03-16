Директор предприятия Кобринского района украл из столовой мясную продукцию

Уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено прокуратурой Брестской области по материалам ОБЭП в отношении 59-летнего директора одного из предприятий Кобринского района.



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Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

- В ходе проверки предприятия было установлено, что в конце прошлого года директор похитил из столовой предприятия почти 20 килограммов готовой мясной продукции - колбаски, рулеты, грудинка и копченое сало. Ущерб составил 256,29 рублей.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.