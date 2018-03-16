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Директор предприятия Кобринского района украл из столовой мясную продукцию

17.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено прокуратурой Брестской области по материалам ОБЭП в отношении 59-летнего директора одного из предприятий Кобринского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54104.php

Директор предприятия Кобринского района украл из столовой мясную продукцию

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

- В ходе проверки предприятия было установлено, что в конце прошлого года директор похитил из столовой предприятия почти 20 килограммов готовой мясной продукции - колбаски, рулеты, грудинка и копченое сало. Ущерб составил 256,29 рублей.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
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Уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено прокуратурой Брестской области по материалам ОБЭП в отношении 59-летнего...

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