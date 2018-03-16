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В Лунинецком районе вернули семье похищенные год назад награды родителей

17.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Лунинецком районе вернули семье похищенные год назад награды родителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Лунинецкого РОВД Александр Яковец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54103.php

В Лунинецком районе вернули семье похищенные год назад награды родителей

Сыщики работали по одному из нераскрытых преступлений. В поле их зрения попал неработающий житель деревни Дворец 1981 года рождения.

Сознавшись в хищении бензопилы односельчанина, он также рассказал о краже, совершенной им почти год назад. В начале мая 2017 года мужчина был в гостях в соседней деревне Вичин. Там он встретил знакомого, который приехал из Минска посетить родительский дом, где сейчас никто не живет. Мужчины выпили, а когда хозяин уснул, гость снял висевшие на красной ленте на стене советские награды. В частности, он украл медаль "За победу над Германией", две медали Материнства I и II степеней, медаль "Ветеран труда" и нагрудный знак "Победителю соцсоревнования" за 1976 год.

Награды вор спрятал в укромном месте. Все это время он пытался их продать, но коллекционера-фалериста в окрестных деревнях так и не нашлось.

В отношении подозреваемого РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.205 (тайное похищение имущества (кража)) УК. Похищенное изъято. Мужчина задержан в порядке ст.108 УПК.

 
Теги: Минск
 
 
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В Лунинецком районе вернули семье похищенные год назад награды родителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Лунинецкого РОВД Александр Яковец....

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