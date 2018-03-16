|
Начался новый этап строительства Западного обхода - фото
17.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Очередной важнейший этап строительства Западного обхода стартовал – заливают бетоном кольцо, по которому будет идти круговое движение.
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
О том, что работы начнутся именно здесь, можно было догадаться по густоте конструкций строительных лесов – это рядом с улицей Брестских дивизий.
Прошедшая зима оказалась весьма благоприятной для строителей: морозы были кратковременными, осадками не заливало. Так что всё шло по плану. И вот, первые машины восьмого треста начали подвозить бетон. В кабине очередной машины висела табличка: «Санёк».
Длинная стрела, похожая на шею журавля, под давлением подавала бетон на рабочую площадку. Когда один автомиксер пустеет, тут же подъезжает другая машина: ведь заливка кольца идёт без перерыва.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной важнейший этап строительства Западного обхода стартовал – заливают бетоном кольцо, по которому будет идти круговое движение. Автор фото: Алексей...
|
Архив (Разное)
Комментарии