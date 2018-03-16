Начался новый этап строительства Западного обхода - фото

Очередной важнейший этап строительства Западного обхода стартовал – заливают бетоном кольцо, по которому будет идти круговое движение.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

О том, что работы начнутся именно здесь, можно было догадаться по густоте конструкций строительных лесов – это рядом с улицей Брестских дивизий.



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Прошедшая зима оказалась весьма благоприятной для строителей: морозы были кратковременными, осадками не заливало. Так что всё шло по плану. И вот, первые машины восьмого треста начали подвозить бетон. В кабине очередной машины висела табличка: «Санёк».



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– Это вас так зовут?



– Да, - водитель улыбнулся. «Миксер» за его спиной неторопливо вращался. А дальше бетон подавался к автобетононасосу EVERDIGM, который доставлял раствор на высоту.



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Длинная стрела, похожая на шею журавля, под давлением подавала бетон на рабочую площадку. Когда один автомиксер пустеет, тут же подъезжает другая машина: ведь заливка кольца идёт без перерыва.