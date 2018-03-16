ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая персональная выставка Ирины Цагельник «Изнутри…Разное» - фото

17.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Первая персональная выставка Ирины Цагельник «Изнутри…Разное» всего 10 дней будет открыта для посетителей Выставочного зала на Советской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54100.php

Первая персональная выставка Ирины Цагельник «Изнутри…Разное» - фото

Идея выставки появилась еще в 2015 году. Ирина решила соединить картины и музыку. Для нее эта связь неразрывна.

Идея картины рождается в голове и сопровождается музыкой до тех пор, пока полотно не закончено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54100.php

Первая персональная выставка Ирины Цагельник «Изнутри…Разное» - фото

Музыка создает настроение, с головой погружает в процесс творчества. Когда пишется картина, нет времени задуматься о выборе краски, форме мазка, направлении движения кисти, расположении цветочного лепестка. Все сплавляется, чтобы зритель увидел движение, настроение, чувство, взрыв эмоций или затаенную нежность. Для того, чтобы зритель понял мысли автора, достаточно просто отсканировать QR код, перейти по ссылке и услышать музыку, которая участвовала в создании картины. Второй QR код позволит услышать авторские размышления о том, что вызвало ваш зрительский интерес.

Выставка очень разная. Складывается ощущение, что экспонируется целая когорта молодых интересных и разноплановых живописцев.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая персональная выставка Ирины Цагельник «Изнутри…Разное» всего 10 дней будет открыта для посетителей Выставочного зала на Советской. Идея выставки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
12 фактов о деньгах, которые не стоит говорить детям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика