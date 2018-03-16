Первая персональная выставка Ирины Цагельник «Изнутри…Разное» - фото

Первая персональная выставка Ирины Цагельник «Изнутри…Разное» всего 10 дней будет открыта для посетителей Выставочного зала на Советской.



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Идея выставки появилась еще в 2015 году. Ирина решила соединить картины и музыку. Для нее эта связь неразрывна.

Идея картины рождается в голове и сопровождается музыкой до тех пор, пока полотно не закончено.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54100.php

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Музыка создает настроение, с головой погружает в процесс творчества. Когда пишется картина, нет времени задуматься о выборе краски, форме мазка, направлении движения кисти, расположении цветочного лепестка. Все сплавляется, чтобы зритель увидел движение, настроение, чувство, взрыв эмоций или затаенную нежность. Для того, чтобы зритель понял мысли автора, достаточно просто отсканировать QR код, перейти по ссылке и услышать музыку, которая участвовала в создании картины. Второй QR код позволит услышать авторские размышления о том, что вызвало ваш зрительский интерес.

Выставка очень разная. Складывается ощущение, что экспонируется целая когорта молодых интересных и разноплановых живописцев.