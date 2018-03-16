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Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой
17.03.2018 11:10 — Разное | Ежедневник
В предпоследний день соревнований, 17 марта, Светлана Сахоненко завоевала золотую медаль в лыжной гонке на 7,5 км и стала трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр в Пхенчхане.
Белорусская спортсменка одолела дистанцию для слабовидящих спортсменов классическим стилем за 22 мин. 19,3 сек, обогнав россиянку Михалину Лысову на 36,3 сек.
Третье место заняла Карина Эдлингер из Австрии - +1 мин.03,6 сек, сообщила
Ранее Сахоненко завоевала золото в беге на 15 км свободным стилем и победила в спринте на 1,5 км. Так же она получила бронзовую медаль в биатлоне на 6 км.
Юрий Голуб также стал бронзовым призером в беге на 10 км среди слабовидящих лыжников. Его обыграли представитель Канады Брайан Маккивер - 23 мин. 17,8 сек. и американец Джейк Адикофф.Для Юрия Голуба это уже четвертая медаль Пхенчхана. В его активе золото в биатлоне на 12,5 км, две серебряные награды в лыжных гонках и биатлоне.
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В предпоследний день соревнований, 17 марта, Светлана Сахоненко завоевала золотую медаль в лыжной гонке на 7,5 км и стала трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр в...
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