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Брестчане вышли помогать убирать снег на улицах города - фото
17.03.2018 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
С 12 марта 2018 года в городе Бресте объявлен месячник благоустройства и наведения порядка на земле, но в этом году он начался с нетрадиционных весенних работ.
Об ухудшении погодных условий в выходные дни было известно с начала недели, поэтому обильные осадки в виде снега не застали врасплох коммунальные службы города.
17 марта с 6 часов утра к расчистке улиц города от снега приступило более 55 единиц спецтехники. С 8.00 утра начата расчистка дворовых территорий, в которой приняли участие более 250 человек КУП «ЖРЭУ г. Бреста» и около 200 человек ПКУП «Коммунальник».
К работе коммунальных служб присоединились небезразличные жильцы и владельцы личного автотранспорта.
Администрация КУП «ЖРЭУ г. Бреста» благодарит жильцов за оказанное содействие в расчистке снега и надеется на такое же активное участие в месячнике по благоустройству.
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С 12 марта 2018 года в городе Бресте объявлен месячник благоустройства и наведения порядка на земле, но в этом году он начался с нетрадиционных весенних работ. Об...
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