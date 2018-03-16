Брестчане вышли помогать убирать снег на улицах города - фото

С 12 марта 2018 года в городе Бресте объявлен месячник благоустройства и наведения порядка на земле, но в этом году он начался с нетрадиционных весенних работ.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54106.php

Читать полностью в источнике с фото:





Об ухудшении погодных условий в выходные дни было известно с начала недели, поэтому обильные осадки в виде снега не застали врасплох коммунальные службы города.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54106.php

Читать полностью в источнике с фото:





17 марта с 6 часов утра к расчистке улиц города от снега приступило более 55 единиц спецтехники. С 8.00 утра начата расчистка дворовых территорий, в которой приняли участие более 250 человек КУП «ЖРЭУ г. Бреста» и около 200 человек ПКУП «Коммунальник».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54106.php

Читать полностью в источнике с фото:





К работе коммунальных служб присоединились небезразличные жильцы и владельцы личного автотранспорта.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54106.php

Читать полностью в источнике с фото:





Администрация КУП «ЖРЭУ г. Бреста» благодарит жильцов за оказанное содействие в расчистке снега и надеется на такое же активное участие в месячнике по благоустройству.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54106.php

Читать полностью в источнике с фото:



