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Английский "Арсенал" предостерег болельщиков, собирающихся в Москву на игру с ЦСКА в Лиге Европы

17.03.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
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Лондонский «Арсенал», который в четвертьфинале Лиги Европы станет соперником московского ЦСКА под управлением белорусского тренера Виктора Гончаренко, на своем официальном сайте обратился к болельщикам, которые собираются поддержать английскую команду в Москве 12 апреля.


Фото: Reuters

— Из-за повышенной политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны осознавать возможность антибританских настроений или провокаций. Рекомендуем проявлять бдительность, избегать любых протестов и демонстраций, а также избегать публичных комментариев о политических событиях.

Британское посольство в Москве пока не отмечало каких-либо трудностей, с которыми столкнулись граждане Великобритании в России, но вы должны соблюдать меры безопасности и внимательно следить за политической обстановкой, — говорится в заявлении «Арсенала».

В то же время член ФИФА, генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин гарантировал безопасность болельщикам «Арсенала», которые собираются посетить четвертьфинальный матч Лиги Европы против ЦСКА в Москве, сообщает ТАСС.

— Жаль, что матчи будут проводиться в такой обстановке. Мы обеспечим безопасность в равной степени всем — от высокопоставленных гостей до болельщиков. Для нас нет никакой разницы, из какой они страны и каковы дипломатические отношения с этой страной. Оснований для таких предостережений мы не видим никаких, — сказал Сорокин.

5 апреля ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в Лондоне, 12 апреля ответный поединок пройдет в Москве.

 
 
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"Арсенал" обратился к болельщикам, которые собираются поддержать английскую команду в Москве 12 апреля.

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