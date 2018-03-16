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Нацбанк разобрался с подарочными сертификатами и досрочными выплатами

17.03.2018 13:37 — Разное | БДГ  
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Заблаговременные выплаты, бонусы и подарочные сертификаты вкладчикам недопустимы.

Разъяснительное письмо об этом разослал банкам финансовый регулятор Беларуси.

Решение Нацбанка обусловлено нестандартными ходами, которые ищут банки, чтобы привлечь вкладчиков.

Регулятор не поддержал банки в таких начинаниях – выдаче подарочных сертификатов или розыгрыше джекпотом между вкладчиками.

«Учитывая изложенное, во избежание введения в заблуждение потребителей услуг полагаем, что в рекламе, адресованной потребителям услуг, не должны использоваться иные, чем размер процентов (годовая процентная ставка), выражения доходности, в том числе эффективная, базовая, номинальная и иные ставки», — уточнили в Нацбанке.

Письмо подписано председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром.

 
 
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Заблаговременные выплаты, бонусы и подарочные сертификаты вкладчикам недопустимы.

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