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Нацбанк разобрался с подарочными сертификатами и досрочными выплатами
Заблаговременные выплаты, бонусы и подарочные сертификаты вкладчикам недопустимы.
Разъяснительное
Решение Нацбанка обусловлено нестандартными ходами, которые ищут банки, чтобы привлечь вкладчиков.
Регулятор не поддержал банки в таких начинаниях – выдаче подарочных сертификатов или розыгрыше джекпотом между вкладчиками.
«Учитывая изложенное, во избежание введения в заблуждение потребителей услуг полагаем, что в рекламе, адресованной потребителям услуг, не должны использоваться иные, чем размер процентов (годовая процентная ставка), выражения доходности, в том числе эффективная, базовая, номинальная и иные ставки», — уточнили в Нацбанке.
Письмо подписано председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром.
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Заблаговременные выплаты, бонусы и подарочные сертификаты вкладчикам недопустимы.
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