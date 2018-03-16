Белорусские биатлонистки соревнуются в эстафете. Онлайн гонки

Восьмой этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня женской эстафетой, в которой действующим олимпийским чемпионом является команда Беларуси.



Фото: Андрей Иванов, Биатлон Онлайн

За нашу команду сегодня побегут Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева и Дарья Домрачева.

Основные фавориты выставили следующие составы:

Германия: Хаммершмидт, Херрманн, Пройсс, Дальмайер.

Франция: А. Шевалье, Эмонье, Дорен-Абер, Беское.

Швеция: Перссон, Брорссон, Магнуссон, Оберг.

Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Джима.

Чехия: Пушкарчикова, Йислова, Давидова, Виткова.

Италия: Виттоцци, Вирер, Гонтье, Санфилиппо.

Россия: Кайшева, Виролайнен, Сливко, Юрлова.

Норвегия: Солемдал, Экхофф, Тандреволд, Олсбю.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.