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Белорусские биатлонистки соревнуются в эстафете. Онлайн гонки

17.03.2018 14:37 — Разное | Tut.by  
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Восьмой этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня женской эстафетой, в которой действующим олимпийским чемпионом является команда Беларуси.


Фото: Андрей Иванов, Биатлон Онлайн

За нашу команду сегодня побегут Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева и Дарья Домрачева.

Основные фавориты выставили следующие составы:

Германия: Хаммершмидт, Херрманн, Пройсс, Дальмайер.

Франция: А. Шевалье, Эмонье, Дорен-Абер, Беское.

Швеция: Перссон, Брорссон, Магнуссон, Оберг.

Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Джима.

Чехия: Пушкарчикова, Йислова, Давидова, Виткова.

Италия: Виттоцци, Вирер, Гонтье, Санфилиппо.

Россия: Кайшева, Виролайнен, Сливко, Юрлова.

Норвегия: Солемдал, Экхофф, Тандреволд, Олсбю.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Восьмой этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня женской эстафетой, в которой действующим олимпийским чемпионом является команда Беларуси.

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