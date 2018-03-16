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Белорусские биатлонистки соревнуются в эстафете. Онлайн гонки
Восьмой этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня женской эстафетой, в которой действующим олимпийским чемпионом является команда Беларуси.
За нашу команду сегодня побегут Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева и Дарья Домрачева.
Основные фавориты выставили следующие составы:
Германия: Хаммершмидт, Херрманн, Пройсс, Дальмайер.
Франция: А. Шевалье, Эмонье, Дорен-Абер, Беское.
Швеция: Перссон, Брорссон, Магнуссон, Оберг.
Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Джима.
Чехия: Пушкарчикова, Йислова, Давидова, Виткова.
Италия: Виттоцци, Вирер, Гонтье, Санфилиппо.
Россия: Кайшева, Виролайнен, Сливко, Юрлова.
Норвегия: Солемдал, Экхофф, Тандреволд, Олсбю.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Восьмой этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня женской эстафетой, в которой действующим олимпийским чемпионом является команда Беларуси.
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