Будущая новинка, которая в модельном ряду встанет на ступеньку ниже Tiguan, сперва появится в Китае, а затем поступит в продажу на всех ключевых для Volkswagen рынках, кроме Европы, где уже продается T-Roc .



Иллюстрация: Volkswagen

Ежегодно немецкий автогигант собирается продавать во всем мире до 400 тысяч единиц перспективной модели, пока известной как Volks-SUV — об этом заявил глава Volkswagen Герберт Дисс, слова которого приводит Automotive News Europe . Как и в случае с T-Roc, в основу нового кроссовера ляжет модульная платформа MQB, остальных технических подробностей пока придется подождать.

К настоящему моменту известно, что премьера Volks-SUV (серийная машина, разумеется, получит другое название — по слухам, Tharu или Tarek) состоится уже в августе в Китае — для местного рынка автомобиль будет выпускаться на мощностях СП SAIC-VW. В 2020 году сборку новинки освоят на заводах концерна в Мексике и Аргентине, а также в России — из Калуги машины будут поставляться на рынок Восточной Европы и СНГ.