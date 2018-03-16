﻿ Volkswagen выпустит "народный" кроссовер меньше Tiguan. Его будут собирать и в России. 21.by
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Volkswagen выпустит "народный" кроссовер меньше Tiguan. Его будут собирать и в России

17.03.2018 14:28 — Разное | Tut.by  
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Будущая новинка, которая в модельном ряду встанет на ступеньку ниже Tiguan, сперва появится в Китае, а затем поступит в продажу на всех ключевых для Volkswagen рынках, кроме Европы, где уже продается T-Roc.


Иллюстрация: Volkswagen

Ежегодно немецкий автогигант собирается продавать во всем мире до 400 тысяч единиц перспективной модели, пока известной как Volks-SUV — об этом заявил глава Volkswagen Герберт Дисс, слова которого приводит Automotive News Europe. Как и в случае с T-Roc, в основу нового кроссовера ляжет модульная платформа MQB, остальных технических подробностей пока придется подождать.

К настоящему моменту известно, что премьера Volks-SUV (серийная машина, разумеется, получит другое название — по слухам, Tharu или Tarek) состоится уже в августе в Китае — для местного рынка автомобиль будет выпускаться на мощностях СП SAIC-VW. В 2020 году сборку новинки освоят на заводах концерна в Мексике и Аргентине, а также в России — из Калуги машины будут поставляться на рынок Восточной Европы и СНГ.

 
 
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Пока новый кроссовер, который в модельном ряду марки станет на ступеньку ниже Tiguan, существует лишь на эскизах. Но уже известно, что собирать его будут в том числе и в...

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