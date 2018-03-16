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В Логойском районе трактор переехал пенсионерку, когда та вышла из магазина

17.03.2018 14:58 — Разное | Tut.by  
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Женщина погибла под колесами трактора в Логойском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Минского облисполкома.


Смертельный наезд произошел 16 марта, около 15.00, в деревне Юрковичи. «33-летний местный житель, управляя трактором-лесовозом „Беларус“, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил наезд на 76-летнюю женщину», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия. Выяснилось, что женщина вышла из магазина и успела пройти несколько метров, когда водитель трактора начал движение задним ходом. Тракторист пояснил, что женщину не заметил.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
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По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть...

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