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Минобразования установило проходные баллы на ЦТ в 2018 году
17.03.2018 14:48 — Разное | Ежедневник
Министерство образования установило нижнюю планку баллов на централизованном тестировании в 2018 году, которая позволит подать документы в высшее учебное заведение.
По учебным предметам белорусский язык и русский язык отметки от 0 до 9 включительно будет считаться неудовлетворительными. Но не для всех. Для специальностей филологического профиля необходимо набрать не менее 24 баллов.
В прошлом году для специальностей филологического профиля порог сдачи был 20 баллов. По первому предмету профильного испытания - математике, физике, химии, биологии установлен порог сдачи 20 баллов, на 5 баллов больше, чем в 2017 году.
По истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам неудовлетворительной будет считаться оценка от 0 до 14 баллов, сообщила
В вузы Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности, связанные с сельским хозяйством установлен порог сдачи в 6 баллов по основным предметам.
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Министерство образования установило нижнюю планку баллов на централизованном тестировании в 2018 году, которая позволит подать документы в высшее учебное...
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