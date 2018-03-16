Вынесен приговор водителю из Гомеля, по вине которой погиб 18-летний байкер

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 23 августа 2016 года, около 17.00, на улице Луначарского областного центра. Водитель автомобиля Renault Sandero при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся со встречного направления мотоциклисту. В результате столкновения 18-летний байкер погиб. Права он получил в этот же день.



Фото: vk.com/gomel_detka

В этом ДТП также пострадали водитель легкового автомобиля и 14-летняя пассажирка мотоцикла. Обвинение было предъявлено водителю Renault Sandero. Разбирательства по делу длились больше двух лет.

В марте 2018 года приговором суда Новобелицкого района Гомеля женщина, управлявшая Reanult, была признана виновной в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого телесного повреждения.

Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять всеми видами транспортных средств сроком на три года. К ней применена отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.