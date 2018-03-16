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Вынесен приговор водителю из Гомеля, по вине которой погиб 18-летний байкер
В этом ДТП также пострадали водитель легкового автомобиля и 14-летняя пассажирка мотоцикла. Обвинение было предъявлено водителю Renault Sandero. Разбирательства по делу длились больше двух лет.
В марте 2018 года приговором суда Новобелицкого района Гомеля женщина, управлявшая Reanult, была признана виновной в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого телесного повреждения.
Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять всеми видами транспортных средств сроком на три года. К ней применена отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы сроком на один год.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Еще в августе 2016 года в Гомеле произошло ДТП, в результате которого погиб 18-летний байкер. Суд Новобелицкого района г. Гомеля признал виновной в ДТП жительницу...
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