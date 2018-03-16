Директор одного из хозяйств Глубокского района погиб в ДТП

Утром 17 марта руководитель одного из сельхозпредприятий Витебской области погиб в аварии. Подробности происшествия рассказали в ГАИ области.



Фото: ГАИ Витебской области

Авария произошла 17 марта в 06.45.

«62-летний водитель, управляя автомобилем „Нива-Шевроле“, на огражденной территории одного из сельхозпредприятий Глубокского района, совершил наезд на запирающее ограждение, в виде шлагбаума», — рассказали в Госавтоинспекции.



Фото: ГАИ Витебской области

В результате мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.