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Директор одного из хозяйств Глубокского района погиб в ДТП
Утром 17 марта руководитель одного из сельхозпредприятий Витебской области погиб в аварии. Подробности происшествия
Авария произошла 17 марта в 06.45.
«62-летний водитель, управляя автомобилем „Нива-Шевроле“, на огражденной территории одного из сельхозпредприятий Глубокского района, совершил наезд на запирающее ограждение, в виде шлагбаума», — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
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Машина врезалась в шлагбаум. Мужчина погиб на месте ДТП. ГАИ проводит проверку.
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