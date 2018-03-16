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Директор одного из хозяйств Глубокского района погиб в ДТП

17.03.2018 16:07 — Разное | Tut.by  
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Утром 17 марта руководитель одного из сельхозпредприятий Витебской области погиб в аварии. Подробности происшествия рассказали в ГАИ области.


Фото: ГАИ Витебской области

Авария произошла 17 марта в 06.45.

«62-летний водитель, управляя автомобилем „Нива-Шевроле“, на огражденной территории одного из сельхозпредприятий Глубокского района, совершил наезд на запирающее ограждение, в виде шлагбаума», — рассказали в Госавтоинспекции.


Фото: ГАИ Витебской области

В результате мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Машина врезалась в шлагбаум. Мужчина погиб на месте ДТП. ГАИ проводит проверку.

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