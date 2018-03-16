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В Бресте произошел пожар в производственно-складском здании - фото - видео

17.03.2018 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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17.03.2018 года в 02-07 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Брест, ул. Л-та Рябцева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54107.php

В Бресте произошел пожар в производственно-складском здании - фото - видео

По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение внутри производственно-складского здания, кровля обрушена, существует угроза рядом стоящему грузовому автомобилю. Для проникновения на территорию работниками МЧС при помощи бензореза был срезан замок с въездных ворот.

Здание кирпичное, 15х50 м, высота 6 м, отдельно стоящее, кровля шиферная по деревянной обрешетке, 1962 года постройки, арендатор - ЧПТУП (производство ажурных заборов).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54107.php

В Бресте произошел пожар в производственно-складском здании - фото - видео

В 02-48 пожар локализован, в 03-00 ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожены кровля, оборудование для производства ажурных заборов, 3 автомобиля (МАЗ, ЗиЛ, "Газель"). Повреждено лакокрасочное покрытие грузового автомобиля "Мерседес-Бенц". Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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17.03.2018 года в 02-07 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Брест, ул. Л-та Рябцева. По прибытии к месту вызова установлено, что...

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