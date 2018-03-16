Фуркад выиграл преследование в Холменколлене, белорусы не смогли набрать очки

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.



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Стартовавший третьим Фуркад допустил 2 (1+0+1+0) промаха и на 18 секунд опередил итальянца Лукаса Хофера (1+0+0+0), который начал гонку пятым.

Норвежец Йоханнес Бё (1+2+0+1) неудачно отработал «лежку» и откатился со второго места на третье. При этом после двух огневых рубежей Бё-младший был только 15-м.

Что касается белорусских биатлонистов, то им не удалось набрать очки. Сергей Бочарников (2+0+1+1) скатился с 38-го места на 42-е, Роман Елетнов (4+1+0+0) — с 44-го на 52-е, Антон Смольский (1+0+0+2) поднялся с 54-го на 53-е.