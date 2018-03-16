Moody’s повысило прогноз суверенного рейтинга Беларуси





Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, повысив его до уровня B3.

Прогноз подтвержден как стабильный. Повышение рейтинга Беларуси до уровня "B3" обусловлено в первую очередь с укреплением экономики Беларуси.

Улучшилась позиция страны по внешней ликвидности, а также сокращение дефицита счета текущих операций, сообщила БЕЛТА .

Агентство улучшило прогноз рейтинга валютного долга Беларуси - с "Caa1" до "B3", потолок рейтингов обязательств и депозитов в национальной валюте установлен на уровне "B2" (было "B3").

Потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте - на уровне "Caa1" (было "Caa2"). Международное рейтинговое агентство Moody's входит в тройку международных рейтинговых агентств.

