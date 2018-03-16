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Moody’s повысило прогноз суверенного рейтинга Беларуси
17.03.2018 18:00 — Разное | Ежедневник
Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, повысив его до уровня B3.
Прогноз подтвержден как стабильный. Повышение рейтинга Беларуси до уровня "B3" обусловлено в первую очередь с укреплением экономики Беларуси.
Улучшилась позиция страны по внешней ликвидности, а также сокращение дефицита счета текущих операций, сообщила
Агентство улучшило прогноз рейтинга валютного долга Беларуси - с "Caa1" до "B3", потолок рейтингов обязательств и депозитов в национальной валюте установлен на уровне "B2" (было "B3").
Потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте - на уровне "Caa1" (было "Caa2"). Международное рейтинговое агентство Moody's входит в тройку международных рейтинговых агентств.
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Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, повысив его до уровня B3.
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