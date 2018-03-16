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Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 155-й рекорд за карьеру

17.03.2018 18:31 — Разное | Tut.by  
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Известный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 155-й рекорд за свою карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Вячеслав Хоронеко. Фото: БЕЛТА

Очередное достижение он установил в Осиповичах, где проходит международный турнир по гиревому спорту, на который собрались более ста атлетов из Беларуси, России и Литвы.

Впервые в ходе этих соревнований проводился Кубок Вячеслава Хоронеко в жиме 32-килограммовой гири лежа на протяжении 30 минут. В этом турнире в весовой категории до 78 кг первое место занял Владимир Демьянов (университет МЧС) — 748 подъемов. В категории свыше 85 кг лучшим стал Антон Шнитко — 537 подъемов.

Вячеслав Хоронеко, представлявший команду «Эпам Системз», стал лучшим в категории до 85 кг. За 30 минут ему удалось поднять гирю 880 раз. Это новое национальное достижение и 155-й рекорд атлета за карьеру.

Соревнования в Осиповичах проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность». Также в ходе состязаний будут разыграны медали открытого чемпионата Беларуси и первенство страны по гиревому марафону.

 
 
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Известный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 155-й рекорд за свою карьеру.

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