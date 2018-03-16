17 марта в Бобруйске состоялась ответная четвертьфинальная игра Кубка Беларуси между «Днепром» и «Шахтером», в которой довольно неожиданно могилевский клуб обыграл более рейтингового соперника со счетом 2:0 и вышел в полуфинал турнира.



Фото: ФК «Шахтер»

«Днепр» — «Шахтер» — 2:0

Бобруйск. Стадион им. А. Прокопенко.

Судьи: С. Доля (Гродно), Д. Загорельский (Орша), К. Пакулин (Витебск).

«Днепр»: Высоцкий — Гевлич, Ловгач, Кики, Чухлей, Барсуков, Павлов (к), Гречихо, Чиж (Левицкий, 89), Бордуков, Федосов.

«Шахтер»: Климович (к) — Кузьменок, Рыбак, Бурко, Бордачев — Сзоке — Ковалев, Каньяс (Джексон, 76), Киш, Сойри — Лаптев.

Голы: 1:0 — Федосов (60). 2:0 — Федосов (72).

Предупреждение: Ковалев (60), Рыбак (85).

Напомним, что первую игру в Солигорске «горняки» провели достаточно уверенно и победили со счетом 3:1, что, в принципе, позволяло им без особых беспокойств подходить к ответной игре. Однако «Днепр» преподнес сюрприз, хотя первый тайм и не предвещал холодного душа!

То ли из-за мороза, то ли из-за качества поля в Бобруйске первые 45 минут ответного матча получились скучными и безголевыми. Но зато вторая половина матча выдалась драматичной!

На 52-й минуте Лаптев мог решать все вопросы для «Шахтера», но не разобрался с мячом в районе «точки» и загубил хороший момент для гола. Зато на 60-й минуте хозяева дожали свой момент в штрафной гостей и открыли счет. Отличился Федосов. Через 12 минут он же забил второй гол, оформив дубль. Отметим, что оба взятия ворот прошли при полном попустительстве защиты «Шахтера».

Затем Климович спас «горняков» от третьей пробоины, отбразив удар в упор из района вратарской.

Гости старались спасти игру, но «Днепр» поймал кураж и довел игру до победы, оставив свои ворота сухими, хотя в концовке Лаптев и Ковалев имели два неплохих момента.

Таким образом, за счет выездного гола в Солигорске могилевчане прошли в полуфинал Кубка Беларуси.

Напомним, что в полуфинал прошел также «Неман», не сыгравший ни одного матча с «Крумкачамi», которые из-за финансовых проблем снялись с турнира.

18 марта пройдут еще две кубковые игры.

В Минске брестское «Динамо» сыграет со «Слуцком» ( первый матч — 2:0 в пользу брестчан), а в Борисове БАТЭ встретится с «Ислочью» ( первый матч — 2:1 в пользу борисовчан).