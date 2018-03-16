Лидер мирового рейтинга проиграла 44-й ракетке планеты в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Возглавляющая мировой рейтинг румынка Симона Халеп проиграла японской теннисистке Наоми Осаке (№ 44 классификации WTA) в полуфинале турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.



Фото: twitter.com/WTA

Поединок продолжался всего 64 минуты, и первая ракетка мира сумела взять во встрече с 20-летней японкой лишь 3 гейма — 3:6, 0:6.

В финальном поединке соперницей Наоми Осаки будет другая 20-летняя спортсменка — россиянка Дарья Касаткина (№ 19 рейтинга WTA), которая в полуфинале выбила из турнира 37-летнюю американку Винус Уильямс (№ 8) — 4:6, 6:4, 7:5. Этот трехсетовый поединок длился 2 часа 48 минут.

В 2012 и 2016 годах победительницей турнира в Индиан-Уэллсе была белоруска Виктория Азаренко.