Си Цзиньпин единогласно избран главой Китая на второй срок





Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали действующего председателя Китайской народной Республики на второй пятилетний срок.

Ранее ВСНП приняло поправки в Конституцию КНР и разрешили председателю руководить государством дольше двух сроков.



За продление полномочий лидера Китая Си Цзиньпина проголосовали 2970 депутатов.



Вице-председателем КНР по итогам голосования избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань.​ За него проголосовали 2969 человек.

На пост главы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей избран ​член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу​.



Должность председателя КНР Си Цзиньпин занимает с марта 2013 года.

