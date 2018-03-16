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Си Цзиньпин единогласно избран главой Китая на второй срок

17.03.2018 19:30 — Разное | Ежедневник  
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Си Цзиньпин единогласно избран главой Китая на второй срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали действующего председателя Китайской народной Республики на второй пятилетний срок.

Ранее ВСНП приняло поправки в Конституцию КНР и разрешили председателю руководить государством дольше двух сроков.

За продление полномочий лидера Китая Си Цзиньпина проголосовали 2970 депутатов.

Вице-председателем КНР по итогам голосования избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань.​ За него проголосовали 2969 человек.

На пост главы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей избран ​член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу​.

Должность председателя КНР Си Цзиньпин занимает с марта 2013 года.
 

 
 
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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали действующего председателя Китайской народной Республики на второй...

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