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Си Цзиньпин единогласно избран главой Китая на второй срок
17.03.2018 19:30 — Разное | Ежедневник
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали действующего председателя Китайской народной Республики на второй пятилетний срок.
Ранее ВСНП приняло поправки в Конституцию КНР и разрешили председателю руководить государством дольше двух сроков.
На пост главы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей избран член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу.
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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали действующего председателя Китайской народной Республики на второй...
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