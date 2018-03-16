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Тренеру "Шахтера" не хватило русских слов, чтобы описать вылет команды из Кубка Беларуси

17.03.2018 20:04 — Разное | Tut.by  
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Наставник «Шахтера» Марек Зуб и главный тренер «Днепра» подвели краткий итог четвертьфинального матча Кубка Беларуси, в котором клуб из Могилева оставил за бортом турнира «горняков».


Фото: ФК «Шахтер»

Марек Зуб («Шахтер»):

— Я могу похвалить «Днепр» и их тренерский штаб за то, как они к нам подготовились. Они проделали хорошую работу.

Что касается нашей игры… Мне не хватает знаний русского языка, чтобы описать, во что сегодня играла наша команда.

Вячеслав Левчук («Днепр»):

— Марек, спасибо за похвалу. Мы действительно очень серьезно готовились к этой игре. Я могу только поблагодарить ребят за то, что как они сегодня сыграли. Они, как и я, верили в то, что мы можем сегодня победить.

После матча в Солигорске Марек сказал, что закончился только первый тайм. Так и было. Нам повезло, и во второй половине мы смогли победить, — передает слова тренера корреспондент ФК «Шахтер».

 
Теги: Могилев
 
 
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Главные тренера "Днепра" и "Шахтер" прокомментировали исход ответного поединка Кубка Беларуси.

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