Наставник «Шахтера» Марек Зуб и главный тренер «Днепра» подвели краткий итог четвертьфинального матча Кубка Беларуси, в котором клуб из Могилева оставил за бортом турнира «горняков».



Фото: ФК «Шахтер»

Марек Зуб («Шахтер»):

— Я могу похвалить «Днепр» и их тренерский штаб за то, как они к нам подготовились. Они проделали хорошую работу.

Что касается нашей игры… Мне не хватает знаний русского языка, чтобы описать, во что сегодня играла наша команда.

Вячеслав Левчук («Днепр»):

— Марек, спасибо за похвалу. Мы действительно очень серьезно готовились к этой игре. Я могу только поблагодарить ребят за то, что как они сегодня сыграли. Они, как и я, верили в то, что мы можем сегодня победить.

После матча в Солигорске Марек сказал, что закончился только первый тайм. Так и было. Нам повезло, и во второй половине мы смогли победить, — передает слова тренера корреспондент ФК «Шахтер» .