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Брестчане сняли клип против аккумуляторного завода
17.03.2018 20:40 — Разное | Виртуальный Брест
Брестчане сняли клип с целью привлечь внимание к протесту в связи со строительством аккумуляторного завода.
(кадр из клипа, встравивание видео запрещено каналом Народный Репортёр)
17 марта клип
Как сообщил
В создании клипа принимали участие брестские вокалисты и музыканты, жители города. «Люди и в такой форме пытаются донести до властей то, что не хотят жить рядом с этим опасным для здоровья предприятием», — подчеркнул правозащитник. За несколько часов у клипа более 5,5 тысячи просмотров (уже более 12т).
(кадр из клипа, встравивание видео запрещено каналом Народный Репортёр)
(продолжение в источнике)
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Брестчане сняли клип с целью привлечь внимание к протесту в связи со строительством аккумуляторного завода. (кадр из клипа, встравивание видео запрещено каналом...
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