Брестчане сняли клип против аккумуляторного завода

Брестчане сняли клип с целью привлечь внимание к протесту в связи со строительством аккумуляторного завода.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54108.php

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(кадр из клипа, встравивание видео запрещено каналом Народный Репортёр)

17 марта клип был выложен в сеть . Это версия на музыку песни «Жить» Игоря Матвиенко с народным текстом протеста против строительства завода.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54108.php

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Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, первая попытка записать такой клип была сорвана, так как люди, с которыми были достигнуты договоренности, буквально в последний момент отказались работать.



«Скорее всего, власти узнали об этой идее и оказали давление, чтобы сорвать создание данного клипа. И только вторая попытка оказалась удачной, — сказал Кисляк. — Это еще раз подтверждает: чиновники боятся распространения протеста против аккумуляторного завода».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54108.php

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В создании клипа принимали участие брестские вокалисты и музыканты, жители города. «Люди и в такой форме пытаются донести до властей то, что не хотят жить рядом с этим опасным для здоровья предприятием», — подчеркнул правозащитник. За несколько часов у клипа более 5,5 тысячи просмотров (уже более 12т).



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54108.php

Читать полностью в источнике с фото:





(кадр из клипа, встравивание видео запрещено каналом Народный Репортёр)

(продолжение в источнике)