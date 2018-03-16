Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали первую победу в полуфинальной серии плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси.



Фото: hcdinamo.by/molodechno

После двух выездных поражений фарм-клуб минского «Динамо» в первой домашней встрече взял-таки верх над победителем регулярного сезона гродненским «Неманом».

«Динамо-Молодечно» — «Неман-Гродно» — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2).

17 марта. Молодечно. Ледовый дворец.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Ерохо — Боголейша, Гаврус (А) — Белевич — Журня; Рак — Соколовский, Карабань — Буйницкий — Амброжейчик; Летов — Черников, Печур (К) — Мохорев — Кирющенков (А); Линник — Грецкий — Кунцевич; Логунов.

«Неман»: Саманьков (Трус, 34.00); Коршунов (К) — Марченко, С. Малявко — Богдановский (А) — А. Малявко; Дерлюк — Метлюк (А), Кислый — Ремезов — Левша; Хоромандо — Крыскин, Стефанович — Жидких — Варивончик; Гринь — Степанов — Лисичкин; Молотков, Орлов.

Шайбы: 1:0 — Соколовский (Амброжейчик, Д. Буйницкий, 26.18, в большинстве), 2:0 — Белевич (Боголейша, Журня, 27.13, в большинстве), 3:0 — Журня (Гаврус, Боголейша, 34.00), 3:1 — Марченко (Коршунов, А. Малявко, 35.46), 4:1 — Журня (Боголейша, 43.21), 4:2 — Левша (Лисичкин, Марченко, 50.51), 4:3 — Кислый (59.58).

После гродненских матчей «Неман» из-за травм потерял защитника Бадуна и нападающего Боярчука. Динамовцы недосчитались дисквалифицированных форварда Воронова и защитника Знахаренко, которых заменили Карабань и Линник.

К исходу 34-й минуты молодечненцы трижды поразили ворота гостей, вынудив штаб «Немана» заменить голкипера Саманькова на Труса. И вскоре гродненская дружина сумела отквитать одну шайбу.

Но в начале третьего периода молодечненцы вернули себе преимущество в три гола.

За 2 секунды до финальной сирены «Неман» сократил отставание до минимума. Однако на большее времени у гостей уже не оставалось.

В воскресенье соперники продолжат битву за выход в финал.

Ход серии: «Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 2:1 (3:2 2ОТ, 5:0, 3:4).

Противостояния в плей-офф Кубка президента проходят до 4 побед одной из команд.

Следующие матчи серии «Немана» (1-е место в регулярном сезоне) и «Динамо-Молодечно» (5-е) запланированы на 18 марта (в Молодечно), 21 марта (в Гродно) и, если потребуется 23 марта (в Молодечно), 25 марта (в Гродно).

В другой полуфинальной серии сражаются минская «Юность» (2-е место в регулярном сезоне) и солигорский «Шахтер» (3-е).

Ход серии: «Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 2:0 (4:3, 4:3).

Следующие поединки противостояния намечены на 19, 20 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 22 (в Минске), 24 (в Солигорске), 26 марта (в Минске).