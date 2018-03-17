Белорусский дзюдоист стал бронзовым призером Гран-при в Екатеринбурге

Белорусский дзюдоист Дмитрий Миньков завоевал бронзовую награду престижного турнира Гран-при в Екатеринбурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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В весовой категории до 66 кг выступление на татами белорус начал поединком с Басхуу Йондонперенлеем из Монголии. Дмитрий Миньков смог провести прием, получивший оценку «иппон» и вышел в следующий раунд, где встретился с бразильцем Чарльзом Чибаной. Южноамериканец не устоял против белоруса, который заработал «вазари» за один из приемов. В полуфинале Гран-при Дмитрий Миньков уступил японцу Хифуми Абе, а в поединке за третье место белорус одолел Андрина Гомбоча из Словении.

Была близка к пьедесталу почета в Екатеринбурге белоруска Дарья Скрыпник, которая в борьбе за третье место уступила Джессике Перейре из Бразилии и заняла пятое место.

В заключительный день Гран-при по дзюдо 18 марта в Екатеринбурге выступят белорусы Егор Воропаев (до 90 кг), Никита Свирид, Даниэль Мукете (до 100 кг) и Александр Ваховяк (+100 кг).