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Облисполком: без полного прояснения вопросов обращения с отходами завод АКБ введен в эксплуатацию не будет

18.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском облисполкоме состоялась встреча представителей заинтересованных министерств и ведомств с жителями Бреста и брестского района, выступающими за приостановку строительства аккумуляторного завода на территории свободной экономической зоны «Брест» в районе аэропорта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54109.php

Облисполком: без полного прояснения вопросов обращения с отходами завод АКБ введен в эксплуатацию не будет

Вызвана она той обеспокоенностью, которая на сегодняшний день складывается среди населения в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», отметила, начиная диалог, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

В адрес Главы государства, Администрации Президента поступило коллективное обращение соответствующего содержания. В результате премьер-министром РБ была создана комиссия из числа представителей Минприроды, МЧС, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Государственного комитета по стандартизации и Брестского облисполкома, которой поручено перепроверить вопросы, указанные в обращении, сделать мотивированное заключение по соблюдению заинтересованными местными органами власти действующего законодательства при рассмотрении документации, а также провести встречу с инициативной группой и дать соответствующие компетентные разъяснения по обозначенным позициям. Вопросы также можно было задать председателю Брестского райисполкома, главе администрации СЭЗ «Брест», руководителям Госстройэкспертизы, Главной государственной экологической экспертизы, Госстройнадзора, специалистам, которые участвовали в рассмотрении проектной документации и уполномочены выдавать разрешительные документы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54109.php

Облисполком: без полного прояснения вопросов обращения с отходами завод АКБ введен в эксплуатацию не будет

Разговор, продолжавшийся почти пять часов, получился непростым. В частности, людей интересовало, насколько безопасными для экологии и здоровья будут отходы строящегося производства.

Согласно данным экологической экспертизы, за год работы аккумуляторного завода будет образовываться более тысячи тонн отходов второго и свыше 150 тонн первого класса опасности. Как предусмотрено их утилизировать? – был один из основных вопросов к представителям компетентной комиссии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54109.php

Облисполком: без полного прояснения вопросов обращения с отходами завод АКБ введен в эксплуатацию не будет

– Без полного прояснения вопросов обращения с отходами данный объект введен в эксплуатацию не будет, – заверила Ия Малкина. – Это гарантировано и действующим законодательством и будет обеспечено в ходе проведения приемки объекта. Соответствующее требование в адрес заказчика строительства было обозначено в присутствии заинтересованных органов государственного управления.

По всем озвученным вопросам заявителям будут направлены документально обоснованные ответы, отметила председатель комиссии и высказала готовность к дальнейшему конструктивному диалогу.

 
Теги: Брест
 
 
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