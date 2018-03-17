Секреты звезд: как им удается так хорошо получаться на фото? Объясняем на примерах

Конечно, идеальность звезд, несмотря на веяния бодипозитива и утверждения психологов «надо быть собой!», нас нервирует. Иногда мы даже не осознаем этого, но, насмотревшись на фото в инстаграме или глянце, потом глянем на себя в зеркало — и печалимся.

На самом деле, помимо работы в зале, качественной косметики и дорогих процедур, звезды еще и знают, как сделать фотографию идеальной.

О том, какие ракурсы и позы они выбирают, чтобы казаться стройнее и выше — в этом материале.

Эшли Грэм

У модели plus-size Эшли Грэм есть свои правила селфи: «Я держу камеру под углом в 45 градусов, а не на уровне глаз. Это позволяет продемонстрировать линию подбородка». Насчет того «как казаться стройнее» у Эшли секретов нет, потому что она, как известно, своей фигуры не стесняется.







Джиджи Хадид

Когда Джиджи Хадид делает селфи, она уделяет особое внимание освещению: «Я всегда позирую возле окон, а на улице бегу в тень и делаю селфи, глядя в солнечную сторону, — делится она. — Невозможно сделать хороший кадр в темном помещении или со вспышкой».









Анастасия Решетова

Анастасия Решетова, модель и супруга Тимати, встает на носочки, чтобы казаться выше (хотя, казалось бы, куда уже), выставляет вперед ту часть тела, к которой хочет привлечь внимание: зачастую — стройные ноги. На всех фото Анастасия снимается под девизом «попу назад — грудь вперед», немного прогибает спину и стоит полубоком, из-за чего кажется еще более стройной. Один из любимых ракурсов модели — снизу: так ее ноги кажутся еще длиннее.















Рита Дакота

Наша землячка, певица Рита Дакота, которая когда-то зажгла на «Фабрике Звезд», а после отправилась в сольное плавание, недавно стала мамой. И сразу же начала выкладывать в Сеть фото с безупречной фигурой. К счастью, Рита честно признается, как они у нее получаются: «Девочки, вы так часто пишете мне, мол, „Ритка, как ты так быстро вернулась в форму после родов? Это же невероятно“, а мне прям стыдно. Какая нафиг форма? Вся моя „форма“ — это удачные ракурсы (всё же я фотомодель, и я это дело реально умею!), удачно подобранная одежда или белье (причём на размер больше, ибо дородовое тупо пережимает все проблемные места и „палит“ реальный расклад вещей), тут втянула, там оттопырила, встала под нужным углом к свету, чтобы остатки мышц выделить, разгладила палевную целлюлитинку, положила красивый фильтр в vsco — и вуаля», — призналась девушка (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).







Ким Кардашьян

Ким Кардашьян, как известно, не обладает никаким талантом, кроме правильного самопозиционирования и активного продвижения в Сети. Так что к ее советам по поводу создания идеальных фото можно прислушаться: «Освещение и ракурс очень важны. Я знаю, что мой правильный угол съемки — опущенный подбородок, но все равно делаю по 300 фото, пока не получу идеальный результат. Если вам не нравится какая-то часть вашего тела на снимке, то ее нужно просто обрезать».

Сестра Ким, Хлои Кардашьян, и вовсе составила свой свод правил для хорошего снимка: снимать только сверху, не забывать про подбородок, плечи и руки, так как именно они бросаются в глаза на фото, надевать для фото в полный рост черные лосины или джинсы, так как они «стройнят» ноги.











