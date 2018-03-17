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Плоский живот или тортик? Пять вкусных десертов, которые безопасны для фигуры

18.03.2018 08:56 — Разное | Tut.by  
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Фигура мечты уже который год остается только в фантазиях, но не в зеркале? Вы все время живете в муках выбора: плоский живот или очередная вкусняшка? Меняйте не количество, а качество того, что вы едите, и больше никогда не придется отказываться от любимых сладостей. Вашему вниманию — подборка из 5 десертов, в приготовлении которых вы не будете использовать сахар!

Банановый хлеб


Источник рецепта: thefirstyearblog.com

Ингредиенты:

  • Спелые бананы — 3 шт.
  • Греческий йогурт — 120 г
  • Мед — 120 мл
  • Ванилин — ½ ч.л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 180 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Корица — ¼ ч.л.
  • Соль — щепотка

Как готовим?

  1. Предварительно разогреваем духовку до 175 градусов. Форму смазываем небольшим количеством масла.
  2. Разминаем бананы до однородного состояния.
  3. Добавляем греческий йогурт, мед, ванилин. Все перемешиваем. Вбиваем яйца.
  4. В отдельной миске соединяем муку, разрыхлитель, корицу и соль.
  5. Соединяем сухую и яичную смеси и вымешиваем до однородности.
  6. Выпекаем 45−50 минут, проверяя готовность зубочисткой. Приятного аппетита!

Банановое мороженое


Источник рецепта: healyeatsreal.com

Ингредиенты:

  • Банан — 2 шт.
  • Сливки — 200 мл
  • Орехи, мед, ягоды, фрукты — по желанию

Как готовим?

  1. Предварительно очищаем бананы и нарезаем на кружочки. Замораживаем. Лучше всего оставить их в морозильной камере на ночь.
  2. Складываем замороженный банан в чашу миксера, добавляем сливки (если хотите менее калорийный вариант — замените сливки на молоко). И взбиваем все до однородности.
  3. По желанию можете украсить мороженое орехами, медом, ягодами и т.д. Приятного аппетита!

Яблочные чипсы


Источник рецепта: trialandeater.com

Ингредиенты:

  • Яблоко — 2 шт.
  • Корица — по вкусу

Как готовим?

  1. Разогреваем духовку до 130 градусов
  2. Тонко нарезаем яблоки, предварительно удалив все семена.
  3. Посыпаем яблочные дольки корицей
  4. Выпекаем 1 час. Спустя час, переворачиваем яблочные дольки и выпекаем еще 1 час.
  5. Охлаждаем и наслаждаемся полезным перекусом! Приятного аппетита!

Шоколадный мусс из авокадо


Источник рецепта: blissfulbasil.com

Ингредиенты:

  • Авокадо — 1 шт.
  • Финики — 3 шт.
  • Какао-порошок — 1 ст.л.
  • Ванилин — ½ ч.л.
  • Корица — ½ ч.л.
  • Молоко — 50 мл
  • Соль — по вкусу

Как готовим?

  1. Почистите авокадо и удалите из него косточку. Финики залейте горячей водой и подождите, пока они не станут мягкими. Обсушите.
  2. Поместите все ингредиенты в чашу миксера и взбейте до однородности.
  3. Подавайте с фруктами или орехами на ваш вкус. Приятного аппетита!

Полезные брауни


Источник рецепта: delscookingtwist.com

Ингредиенты:

  • Горький шоколад — 200 г
  • Какао-порошок — 1 ст.л.
  • Разрыхлитель — ½ ч.л.
  • Финики — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Кокосовое масло — 60 мл
  • Ванилин — 1 ч.л.

Как готовим?

  1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  2. Измельчаем комбайном шоколад, какао-порошок, разрыхлитель до текстуры песка.
  3. Добавляем финики, яйца, масло и ванилин.
  4. Перекладываем тесто в форму и выпекаем около 25 минут, проверяя готовность зубочисткой.
  5. Перед подачей необходимо охладить полностью. Приятного аппетита!
 
 
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