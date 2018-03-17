Плоский живот или тортик? Пять вкусных десертов, которые безопасны для фигуры

Фигура мечты уже который год остается только в фантазиях, но не в зеркале? Вы все время живете в муках выбора: плоский живот или очередная вкусняшка? Меняйте не количество, а качество того, что вы едите, и больше никогда не придется отказываться от любимых сладостей. Вашему вниманию — подборка из 5 десертов, в приготовлении которых вы не будете использовать сахар!

Банановый хлеб



Источник рецепта: thefirstyearblog.com

Ингредиенты:

Спелые бананы — 3 шт.

Греческий йогурт — 120 г

Мед — 120 мл

Ванилин — ½ ч.л.

Яйца — 2 шт.

Мука — 180 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Корица — ¼ ч.л.

Соль — щепотка

Как готовим?

Предварительно разогреваем духовку до 175 градусов. Форму смазываем небольшим количеством масла. Разминаем бананы до однородного состояния. Добавляем греческий йогурт, мед, ванилин. Все перемешиваем. Вбиваем яйца. В отдельной миске соединяем муку, разрыхлитель, корицу и соль. Соединяем сухую и яичную смеси и вымешиваем до однородности. Выпекаем 45−50 минут, проверяя готовность зубочисткой. Приятного аппетита!

Банановое мороженое



Источник рецепта: healyeatsreal.com

Ингредиенты:

Банан — 2 шт.

Сливки — 200 мл

Орехи, мед, ягоды, фрукты — по желанию

Как готовим?

Предварительно очищаем бананы и нарезаем на кружочки. Замораживаем. Лучше всего оставить их в морозильной камере на ночь. Складываем замороженный банан в чашу миксера, добавляем сливки (если хотите менее калорийный вариант — замените сливки на молоко). И взбиваем все до однородности. По желанию можете украсить мороженое орехами, медом, ягодами и т.д. Приятного аппетита!

Яблочные чипсы



Источник рецепта: trialandeater.com

Ингредиенты:

Яблоко — 2 шт.

Корица — по вкусу

Как готовим?

Разогреваем духовку до 130 градусов Тонко нарезаем яблоки, предварительно удалив все семена. Посыпаем яблочные дольки корицей Выпекаем 1 час. Спустя час, переворачиваем яблочные дольки и выпекаем еще 1 час. Охлаждаем и наслаждаемся полезным перекусом! Приятного аппетита!

Шоколадный мусс из авокадо



Источник рецепта: blissfulbasil.com

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Финики — 3 шт.

Какао-порошок — 1 ст.л.

Ванилин — ½ ч.л.

Корица — ½ ч.л.

Молоко — 50 мл

Соль — по вкусу

Как готовим?

Почистите авокадо и удалите из него косточку. Финики залейте горячей водой и подождите, пока они не станут мягкими. Обсушите. Поместите все ингредиенты в чашу миксера и взбейте до однородности. Подавайте с фруктами или орехами на ваш вкус. Приятного аппетита!

Полезные брауни



Источник рецепта: delscookingtwist.com

Ингредиенты:

Горький шоколад — 200 г

Какао-порошок — 1 ст.л.

Разрыхлитель — ½ ч.л.

Финики — 200 г

Яйца — 3 шт.

Кокосовое масло — 60 мл

Ванилин — 1 ч.л.

Как готовим?

Разогреваем духовку до 180 градусов. Измельчаем комбайном шоколад, какао-порошок, разрыхлитель до текстуры песка. Добавляем финики, яйца, масло и ванилин. Перекладываем тесто в форму и выпекаем около 25 минут, проверяя готовность зубочисткой. Перед подачей необходимо охладить полностью. Приятного аппетита!