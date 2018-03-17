Плоский живот или тортик? Пять вкусных десертов, которые безопасны для фигуры
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Фигура мечты уже который год остается только в фантазиях, но не в зеркале? Вы все время живете в муках выбора: плоский живот или очередная вкусняшка? Меняйте не количество, а качество того, что вы едите, и больше никогда не придется отказываться от любимых сладостей. Вашему вниманию — подборка из 5 десертов, в приготовлении которых вы не будете использовать сахар! Банановый хлеб
Источник рецепта: thefirstyearblog.com Ингредиенты:
Спелые бананы — 3 шт.
Греческий йогурт — 120 г
Мед — 120 мл
Ванилин — ½ ч.л.
Яйца — 2 шт.
Мука — 180 г
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Корица — ¼ ч.л.
Соль — щепотка
Как готовим?
Предварительно разогреваем духовку до 175 градусов. Форму смазываем небольшим количеством масла.
Разминаем бананы до однородного состояния.
Добавляем греческий йогурт, мед, ванилин. Все перемешиваем. Вбиваем яйца.
В отдельной миске соединяем муку, разрыхлитель, корицу и соль.
Соединяем сухую и яичную смеси и вымешиваем до однородности.
Выпекаем 45−50 минут, проверяя готовность зубочисткой. Приятного аппетита!
Банановое мороженое
Источник рецепта: healyeatsreal.com Ингредиенты:
Банан — 2 шт.
Сливки — 200 мл
Орехи, мед, ягоды, фрукты — по желанию
Как готовим?
Предварительно очищаем бананы и нарезаем на кружочки. Замораживаем. Лучше всего оставить их в морозильной камере на ночь.
Складываем замороженный банан в чашу миксера, добавляем сливки (если хотите менее калорийный вариант — замените сливки на молоко). И взбиваем все до однородности.
По желанию можете украсить мороженое орехами, медом, ягодами и т.д. Приятного аппетита!
Яблочные чипсы
Источник рецепта: trialandeater.com Ингредиенты:
Яблоко — 2 шт.
Корица — по вкусу
Как готовим?
Разогреваем духовку до 130 градусов
Тонко нарезаем яблоки, предварительно удалив все семена.
Посыпаем яблочные дольки корицей
Выпекаем 1 час. Спустя час, переворачиваем яблочные дольки и выпекаем еще 1 час.
Охлаждаем и наслаждаемся полезным перекусом! Приятного аппетита!
Шоколадный мусс из авокадо
Источник рецепта: blissfulbasil.com Ингредиенты:
Авокадо — 1 шт.
Финики — 3 шт.
Какао-порошок — 1 ст.л.
Ванилин — ½ ч.л.
Корица — ½ ч.л.
Молоко — 50 мл
Соль — по вкусу
Как готовим?
Почистите авокадо и удалите из него косточку. Финики залейте горячей водой и подождите, пока они не станут мягкими. Обсушите.
Поместите все ингредиенты в чашу миксера и взбейте до однородности.
Подавайте с фруктами или орехами на ваш вкус. Приятного аппетита!
Полезные брауни
Источник рецепта: delscookingtwist.com Ингредиенты:
Горький шоколад — 200 г
Какао-порошок — 1 ст.л.
Разрыхлитель — ½ ч.л.
Финики — 200 г
Яйца — 3 шт.
Кокосовое масло — 60 мл
Ванилин — 1 ч.л.
Как готовим?
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Измельчаем комбайном шоколад, какао-порошок, разрыхлитель до текстуры песка.
Добавляем финики, яйца, масло и ванилин.
Перекладываем тесто в форму и выпекаем около 25 минут, проверяя готовность зубочисткой.
Перед подачей необходимо охладить полностью. Приятного аппетита!
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Вы все время живете в муках выбора: плоский живот или очередная вкусняшка?
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