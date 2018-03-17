В России проходят президентские выборы



авторы: Юлия Сапронова, Артем Солодков, Анна Ким

По данным ЦИК РФ на 1 января 2018 года, зарегистрировано 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за ее пределами — 1 млн 889 тыс. 359.

На пост президента России на этих выборах претендуют 8 человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

В 00.00 по минскому времени открылись участки для голосования на Сахалине и в Магаданской области. В час ночи по минскому времени откроются участки в Приморском и Хабаровском крае, а также восточной Якутии.

Во всех регионах избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Владимир Путин проголосовал на участке в здании РАН. ​После этого он ответил на вопросы журналистов и рассказал, что любой процент голосов, «который позволит исполнять обязанности президента», он будет считать успешным, а также заявил, что уверен в программе, которую предлагает для развития страны, пишет РБК.