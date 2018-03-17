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В России проходят президентские выборы
18.03.2018 10:21 — Разное | Ежедневник
авторы: Юлия Сапронова, Артем Солодков, Анна Ким
По данным ЦИК РФ на 1 января 2018 года, зарегистрировано 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за ее пределами — 1 млн 889 тыс. 359.
На пост президента России на этих выборах претендуют 8 человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
В 00.00 по минскому времени открылись участки для голосования на Сахалине и в Магаданской области. В час ночи по минскому времени откроются участки в Приморском и Хабаровском крае, а также восточной Якутии.
Во всех регионах избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Владимир Путин
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По данным ЦИК РФ на 1 января 2018 года, зарегистрировано 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за ее пределами — 1 млн 889 тыс. 359.
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